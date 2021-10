‘El pagomocho’ est la dernière arnaque avec Bizum dans laquelle il est très facile de tomber | La technologie

Chaque jour Bizum est présent sur de plus en plus de mobiles et cela multiplie les tentatives de fraude et leurs victimes.

Bizum est la plateforme de paiement qui a réussi à l’emporter sur la concurrence et dont l’utilisation est chaque jour plus courante. Entre membres de la famille, couples, amis ou colocataires, peu importe, son confort le rend tellement utilisé que le terme « make me a Bizum » fait déjà partie de notre langage.

Cependant, cela entraîne également une augmentation des tentatives d’escroquerie et il y a celui qui, ces derniers temps, fait des victimes : le pagomocho. Le nom, comme vous pouvez l’imaginer, vient de l’arnaque classique tocomocho, bien qu’il s’adapte à la technologie.

Dans COPE, ils ont signalé l’alerte qu’ils ont lancée au commissariat provincial de Malaga à propos de cette arnaque qui profite de la confiance de certains utilisateurs pour obtenir exactement le contraire de ce qu’ils veulent : leur prendre de l’argent au lieu de le déposer.

Vous ne bénéficiez toujours pas des avantages de Bizum ? Nous vous disons de quoi il s’agit et comment il est utilisé et tout ce que vous devez savoir sur cette plateforme de paiement mobile.

Pour réaliser l’escroquerie, les criminels parcourir les pages de vente de produits et montrer de l’intérêt pour quelque chose qui est à vendre pour contacter des particuliers. Après leur avoir parlé, ils leur envoient un message censé les aider à accepter le paiement.

Cependant, le message remplit exactement la fonction inverse, masque une charge qui est transféré sur le compte des fraudeurs. Comme la description, le même concept, est à l’envers de ce qu’elle fait, il y a des victimes qui ne s’en rendent pas compte.

Le problème est aussi que On ne parle pas de petits montants, les arnaques peuvent atteindre le coût d’un véhicule ou d’un cheval, comme indiqué dans le groupe de cybercriminalité du poste de police provincial. De plus, il est difficile d’obtenir la révocation de ce paiement.

Comme pour d’autres cas similaires, comme l’a récemment averti la Sécurité sociale, cela peut être évité en regardant en détail toutes les informations Bizum. Mais son essor est si important que de nombreuses personnes utilisent l’application sans les connaissances nécessaires pour analyser ce qu’elles font.