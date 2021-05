El Paiosaco-Hierros s’impose 0-1 à domicile de l’UD Atios

31/05/2021 à 10h02 CEST

le Paiosaco-Fers a remporté le UD Atios 0-1 lors du match disputé ce dimanche dans le Ou Carballo. La UD Atios voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le CDD Arzua par un score de 4-0. Pour sa part, Paiosaco-Fers il a remporté dans son stade 2-1 son dernier match dans la compétition contre le Pontellas. Grâce à ce résultat, l’équipe Larachés est dixième, tandis que la UD Atios il est neuvième à la fin du duel.

La première équipe à marquer a été la Paiosaco-Fers, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Jésus dit à la minute 12. Avec ce 0-1 s’est terminé la première partie du duel.

Aucune des deux équipes n’a réussi à marquer en seconde période, le duel s’est donc terminé sur un score de 0-1.

Dans le chapitre des changements, les acteurs du UD Atios qui sont entrés dans le jeu étaient Xowi, Ombre Oui Javier remplacement Alonso, Ronald Oui Johnny, tandis que les changements dans le Paiosaco-Fers Ils étaient Josiño Oui Modia, qui est entré pour remplacer Ventola Oui Eiroa.

Un total de sept cartons jaunes et deux cartons rouges ont été vus dans le match. Les habitants ont montré un carton jaune à Pablo Mota, Pacheco, Javi Oui Adrien Mouriño et carton rouge à Pablo Mota (2 jaune) et Pacheco (2 jaunes). Pour sa part, l’équipe visiteuse a été avertie du jaune à Image de balise Ricardo Alvarez, Tani Oui Ventole.

Avec ce résultat, le UD Atios reste avec 28 points et le Paiosaco-Fers monte à 25 points.

Le lendemain, l’équipe de Porriño jouera à domicile contre le Fisterra, Pendant ce temps, il Paiosaco-Fers cherchera le triomphe dans son fief devant lui Ourense.

Fiche techniqueUD Atios:Ferreira, Javi, Alonso (Xowi, min.58), Ronald (Sombri, min.60), Pacheco, Pablo Mota, Johnny (Javier, min.74), Alonso (Xowi, min.58), Adrian Mouriño, Marcos et Manu VilanPaiosaco-Hierros :Rama, Gamallo, Ventola (Josiño, min.46), Tani, Adri Casariego, Verdejo, Eiroa (Modia, min.68), Juanma, Ricardo Alvarez, Jesús Sayes et OteroStade:Ou CarballoButs:Jesús Sayes (0-1, min. 12)