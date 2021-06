El Palmar accueille Deportiva Minera dans son fief

05/06/21 à 19:11 CEST

Dimanche prochain à 18h30 se jouera le match de la neuvième journée de la deuxième phase de la troisième division, dans lequel nous verrons la dispute de la victoire à El Palmar Pourtant le Mines sportives dans le Centre sportif El Palmar.

El Palmar arrive à la neuvième rencontre avec l’intention d’améliorer ses performances en championnat après avoir signé un match nul contre lui Huércal-Overa lors de leur dernière rencontre. Depuis le début de la compétition, les hôtes ont remporté trois des huit matchs disputés jusqu’à présent, avec une séquence de 39 buts pour et 33 contre.

En ce qui concerne l’équipe visiteuse, le Mines sportives réussi à vaincre le Minerve 7-0 lors de leur dernier match de la compétition, avec des buts de Gombo, Allvaro, Trujillo, Excuse Oui Flocon, il espère donc répéter le résultat, cette fois dans le stade de El Palmar. À ce jour, sur les huit matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième phase de la troisième division, elle en a remporté quatre avec un chiffre de 32 buts pour et 25 contre.

Prêter attention à la performance en équipe à domicile, El Palmar Il a gagné deux fois et a fait match nul deux fois en quatre matchs joués jusqu’à présent, nous ne pourrons donc pas savoir quel sera son destin dans ce match, mais il devra travailler dur pour gagner. Aux sorties, le Mines sportives a un bilan d’une victoire, une défaite et deux nuls en quatre matchs joués, ils devront donc devenir sérieux dans le duel avec El Palmar pour remporter la victoire.

Les deux rivaux se sont déjà rencontrés à d’autres occasions dans le Centre sportif El Palmar, obtenant ainsi trois défaites et deux nuls en faveur de El Palmar. A son tour, l’équipe visiteuse accumule trois matches de suite sans connaître la défaite à domicile contre El Palmar. Le dernier match auquel ils ont joué El Palmar et la Mines sportives dans ce tournoi, c’était en décembre 2019 et s’est terminé sur un score de 4-0 en faveur des visiteurs.

Actuellement, le Mines sportives il est en tête du classement avec un écart de trois points par rapport à son rival. El Palmar Il a 35 points dans la surface, se classant troisième. Pour sa part, le Mines sportives il compte 38 points et occupe la première position du classement.