El Palmar réalise un match nul contre Lorca (1-1)

13/06/2021 à 22h00 CEST

le Lorca Oui El Palmar ils ont égalé un à Francisco Artés Carrasco lors de leur dernier match de la deuxième phase de la troisième division qui a eu lieu ce dimanche. le Lorca voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Minerve par un score de 2-1 et pour le moment, il avait une séquence de sept défaites consécutives. De la part de l’équipe visiteuse, El Palmar Il venait de battre le Mines sportives lors du dernier match disputé. Après le score, l’équipe à domicile était en dixième position, tandis que El Palmar il est arrivé à la troisième place à la fin du match.

La première partie du duel a débuté de manière imbattable pour l’équipe de Palma, qui a ouvert le score grâce à un but de Robert à la 11e minute. Cependant, l’équipe de Lorca à la 28e minute a fait match nul avec un but de Véga, terminant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 1-1.

En deuxième mi-temps, les Lorca Oui El Palmar Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur de la Lorca a donné accès à José Carrasco pour Adam, tandis que El Palmar a donné accès à Carlos, Matias Aquino, Tiko, Javier Oui tyler gary pour Robert, Avec ça, Bouquets, Miralles Oui Koke.

L’arbitre a décidé de mettre en garde trois joueurs. Au nom des habitants, le carton jaune est allé à Daniel Ayen Oui Carralero et de la part de El Palmar admonesté tyler gary.

En ce moment, le Lorca il reste sept points et El Palmar avec 39 points.

Fiche techniqueLorca :Embela, Carralero, Viveros, Daniel Ayen, Adam (Jose Carrasco, min. 54), Vandelli, François, Dani Casado, Casian, Vega et PeláezEl Palmar :Jose Pablo, Pablo Martínez, Tato, Koke (Tyler Gary, min.76), Sánchez, Ramos (Tiko, min.66), Amador, Conesa (Matias Aquino, min.57), Miralles (Javier, min.76), Ruiz et Roberto (Carlos, min.57)Stade:Francisco Artés CarrascoButs:Roberto (0-1, min. 11) et Vega (1-1, min. 28)