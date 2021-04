El Palmar reste avec la victoire contre Huércal-Overa (2-0)

25/04/2021 à 15:52 CEST

El Palmar a gagné 2-0 contre Huércal-Overa lors du match disputé ce dimanche dans le Centre sportif El Palmar. El Palmar voulait améliorer sa situation dans le tournoi après avoir perdu le dernier match contre le Murcie par un score de 1-0. Quant à l’équipe visiteuse, le Huércal-Overa a dû se contenter d’une égalité à trois contre lui Minerve. Avec cette défaite, le Huércal-Overa a été placé en cinquième position à la fin du duel, tandis que El Palmar c’est quatrième.

La première partie du jeu a commencé de manière positive pour El Palmar, qui a profité du jeu pour ouvrir le score avec un but de Tyler Gary quelques instants après le début du match, à la minute 3, concluant la première mi-temps avec un 1-0 dans la lumière.

Dans la deuxième période est venu le but de l’équipe de Palma, qui a augmenté son compte de score par rapport à son rival avec un nouvel objectif de Tyler Gary, qui a ainsi réalisé un doublé à 57 minutes, terminant ainsi le match sur un score final de 2-0.

Dans le chapitre sur les changements, les joueurs de football de El Palmar qui sont entrés dans le jeu étaient Ruiz, Avec ça, Bouquets, Robert Oui Amador remplacer William, Matias Aquino, Carlos, Salinas Oui Tyler Gary, tandis que les changements dans le Huércal-Overa Ils étaient Grand frère, Damian, Asensio Oui Jaime Lorente, qui est entré pour remplacer Nader, Alex Bautista, Heredia Oui Jose David.

L’arbitre a montré cinq cartons jaunes, trois pour Matias Aquino, William Oui Amador, de l’équipe locale et deux pour Alex Bautista Oui Geai, de l’équipe visiteuse.

Pour le moment, El Palmar et le Huércal-Overa ils restent à égalité à 26 points dans la deuxième phase de la troisième division.

Le lendemain sera confronté à la Huércal-Overa avec lui Totana olympique. Pour sa part, El Palmar sera mesuré par rapport au Exploitation minière sportive.

Fiche techniqueEl Palmar:Adrian Martinez, Sánchez, Andrés García, Pablo Martínez, Tato, Tyler Gary (Amador, min.85), Carlos (Ramos, min.76), Salinas (Roberto, min.76), Sampa, Guillermo (Ruiz, min.63) ) et Matias Aquino (Conesa, min 63)Huércal-Overa:Javi García, Guruceaga, Ivan Ezequiel, Barinovs, Alex Bautista (Damian, min.55), Javi, Campanas, Heredia (Asensio, min.75), José David (Jaime Lorente, min.75), Nader (Nano, min. 28) et JayStade:Centre sportif El PalmarButs:Tyler Gary (1-0, min.3) et Tyler Gary (2-0, min.57)