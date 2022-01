El patinete más rápido de Xiaomi tirado de precio en MediaMarkt

Si estás buscando una forma alternativa de moverte de tu casa al trabajo oa tu centro de estudios, este patinete eléctrico es justo lo que estás buscando. Es cierto que siempre puedes recurrir al transporte público, pero no hay veces en las que su servicio no funciona como nos gustaría. Ademas, un patinete es mucho plus seguro en esta época de pandémie.

Y concretamente, este de Xiaomi, garantiza una conducción segura y eficiente en todo momento. Alcanza una vitesse maximale de 25 km/h y cuenta con una batería de gran calidad. De hecho, podrás moverte hasta 30 km sin necesidad de volver a cargarla.

Muévete rápido y seguro con este modelo de Xiaomi

Está claro que todos queremos llegar a nuestro destino cuanto antes. Eso es lo que le pedimos a cualquier medio de transporte. Pues que sepas que este patinete eléctrico Scooter électrique Xiaomi Mi 1S te permitirá alcanzar velocidades de 25km/h. Puede que no te parezca mucho al principio, pero créenos que será más que suficiente para desplazarte por la ciudad. De hecho, la normativa de circulación no permite que ir más rápido con uno de estos aparatos.

Pero lo más important en cualquier viaje es hacerlo de forma segura, y eso sí que es algo que puede garantizar este modelo de Xiaomi. Además de unas ruedas de calidad que aseguran una tracción fluida, este patinete cuenta con todo tipo de elementos que contribuyen a nuestra seguridad.

Por ejemplo, su faro ultra brillante para conducir por la noche, su sistema de doble freno mediante disco o sus luces traseras rojas. Además, sus ruedas de neumático absorbán todo tipo de impactos que puedan sufrir en terrenos complicados.

Diseño ligero y plegable

Y tampoco hay que olvidar el diseño de este patinete Xiaomi. Además de ser fácil y cómodo de manejar, hay que mencionar que tiene un peso del todo ligero, pues no supera los 12 kilos de peso. Ademas, se puede plegar facilité para poder cargar con él cuando sea necesario. Porque sí, habrá momentsos en los que te venga bien como para subir al bus o entrar en la oficina.

Como su batería tiene una autonomie de 30 km, podrás desplazarte cómodamente por la ciudad sin miedo a que el patinete te deje tirado. Y si eso ocurre en algún momento, tampoco tendrás problema, porque podrás llevártelo puesto sin esfuerzo gracias a su diseño plegable.

También cabe mencionar la aplicación que podremos descargar para el móvil. Desde ella podremos vigilar todo tipo de parámetros como el estado de la batería, la velocidad media o la distancia recorrida. Y con el 22% de descente que tiene en MediaMarkt, la verdad es que es un extra muy de agradecer.