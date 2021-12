« El Pionir est l’un des pavillons les plus fréquentés au monde »

13/12/2021

Le à 19:50 CET

L’entraîneur du Barça, Sarunas Jasikevicius, a indiqué ce lundi que le Pionir, la piste de l’Etoile rouge de Belgrade, prochain rival de l’équipe du Barça en Euroligue, « est l’un des pavillons les plus pressants au monde & rdquor ;.

« Estrella Roja est l’un des matchs les plus difficiles à l’extérieur, à la fois pour son jeu physique et pour sa bonne défense. En outre, le Pionir est l’un des pavillons les plus fréquentés au monde& rdquor;, a déclaré l’entraîneur lituanien aux médias du club.

Jasikevicius prévoit « un match très physique, très dur & rdquor ;, et est convaincu que ses joueurs devront » savoir souffrir par moments & rdquor ;.

« Ça a beaucoup de mérite d’aller à Saint-Pétersbourg et de laisser le Zenit sous les 60 points. Il a battu l’Olympiacos avec un match brillant. Il est en forme et il va essayer de nous compliquer la tâche, a déclaré l’entraîneur du Barça à propos de son prochain adversaire.

De même, le pivot du Barça Pierre Oriola a donné son accord en déclarant qu’un match compliqué les attend à Belgrade.n une piste qui demande toujours le maximum, qui sera une heure et demie avant remplie par les fans du Red Star& rdquor ;.

Le capitaine barcelonais a déclaré que son prochain adversaire « devient fort à domicile & rdquor; et a des joueurs « très talentueux et expérimentés & rdquor; comme l’attaquant Nikola Kalinic, les meneurs Nate Wolters et Austin Hollins et le centre Ognjen Kuzmic.

« Red Star a plusieurs victoires d’affilée, c’est une équipe très dangereuse avec une menace extérieure dans pratiquement toutes les positions. Ils ont gagné à domicile contre l’Olympiacos, un rival à considérer pour les play-offs, et aussi sur des terrains difficiles comme le Zenit et le Maccabi & rdquor;, a analysé Oriola.