« ‘El Plan’ se charge toujours et on va s’amuser » en 2022, prédit Alonso

Au sommaire : Fernando Alonso s’attend à avoir « plus de plaisir » lors de la saison 2022 de Formule 1 lorsque la nouvelle voiture d’Alpine arrivera.

En bref

Alonso a confiance en ‘El Plan’. De retour en F1 cette année, Alonso et Alpine ont priorisé le travail sur les règlements techniques de l’année prochaine dès le départ, et le double champion du monde espère qu’ils seront plus compétitifs.

« C’est une grosse année avec les nouveaux changements de réglementation », a déclaré Alonso. « Nous espérons faire partie des équipes qui capitalisent sur eux et seront plus compétitifs l’an prochain.

« Tout est très difficile à prévoir. Tout ce que nous pouvons faire, c’est avoir un hiver rigoureux et préparer l’année prochaine du mieux que nous pouvons. Beaucoup de préparation a déjà été consacrée à la conception de l’année prochaine, alors voyons où nous en sommes lors du premier test et partons de là.

« ‘El Plan’ est toujours en cours de chargement et nous allons nous amuser, c’est sûr. »

Beganovic reste en Formule Régionale Europe

Le pilote Prema Dino Beganovic restera avec l’équipe pour une deuxième saison dans la série Formula Regional Europe après avoir terminé 13e du championnat cette année. Le directeur de l’équipe, René Roisin, a déclaré qu’il s’attend à ce que le membre de la Ferrari Driver Academy, âgé de 17 ans, soit un candidat au championnat.

En ce jour dans le sport automobile

Né ce jour-là en 1905 : Pierre Levegh, qui a pris le départ de six courses de F1 et est décédé dans le terrible accident du Mans en 1955 avec plus de 80 spectateurs

