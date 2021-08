El portátil más barato de Lenovo que vas a encontrar en Amazon

Un ordenador portátil puede ser más o menos avanzado técnicamente, dependiendo de nuestras necesidades. En el caso que nos ocupa, el Lenovo IdeaPad 1, aucune cuenta con grandes especificaciones técnicas, pero son suficientes para tareas cotidianas. Con tareas cotidianas nos referimos a navegar por internet, ver contenidos multimedia como vídeos o escuchar música sur les películas. Incluso puede ser perfecto para un ámbito productivo donde prime la ofimática, como la creación de documentos o la gestión del correo electrónico.

Modesto pero muy completo

El Lenovo IdeaPad 1i cuenta con un tamaño y dimensions muy reducidas, gracias a su pantalon de 11.6 pulgadas, que tiene una resolución HD. Este portátil ha siso diseñado con marcos estrechos de 2 lados para brindar más zona de visualización y menos desorden. Para reproducir música o vídeos con calidad, dispone un altavoz estéreo dual integrado. Para mover con soltura en tareas como las comentadas, cuenta con un procesador Intel Celeron N4020, que se mueve à 2,8 Ghz y que viene acompañado por 4 Go de RAM DDR4-2400. Para poder mover vídeos y gráficos, integra una tarjeta gráfica Intel UHD Graphics 600. Es una tarjeta gráfica popular, que encontramos en muchos miniPC y portátiles de gama de entrada. Dispone de dos puertos USB, un lecteur de cartes microSD et un port HDMI pour connecter le portátil a una fuente externa como un proyector, una tele u otro monitor.

Este portátil cuenta con un almacenamiento de 64 Go eMMC 5.1, lo que significa que tendremos que limitar mucho las descargas, aunque si nuestros movimientos se produis navegando por la red o en la nube, no tendremos problema. Es important señalar que no hará falta comprar una licencia de Windows, ya que incluye Windows 10 Home en modo S y 1 an de Microsoft 365 Personal inclus. Esta suscripción está valorada en 70 euros y nos permite tener excel, word, PowerPoint y otras muchas apps del ecosistema de Microsoft. Este regalo incluye también 1 To de almacenamiento gratis en OneDrive.

Su gran descuento en Amazonie

Este Lenovo IdeaPad 1i tiene un prix habituel de 299 euros. Péché embargo, ahora mismo est disponible en Amazon pour solo 224,98 euros. Eso significa que tiene un descuento de casi 75 euros sobre su precio habituel. Además, los clientses Prime de Amazon no pagarán gastos de envío y también pueden pagarlo a plazos sin intereses. En ese caso, este portátil se puede pagar en diez cuotas sin intereses de 22,50 euros sin intereses. No obstante, si te estás pensando en comprarlo, te aconsejamos que no tardes mucho en pensarlo porque podría volver a su precio anterior en cualquier momento.