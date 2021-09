El Prat reçoit Terrassa

in

25/09/2021 à 12:01 CEST

Les Imbécile reçoit ce dimanche à 12h00 la visite du Terrassa dans le Municipale de Sagnier lors de son quatrième duel dans la deuxième RFEF.

Les Imbécile visages voulant récupérer des points dans le match qui correspond au quatrième jour après avoir subi une défaite contre lui Cerdanyola dans le match précédent par un résultat de 2-1. Depuis le début de la compétition, les locaux ont remporté l’un des trois matches disputés à ce jour, avec une séquence de quatre buts pour et trois contre.

Du côté des visiteurs, le Terrassa a dû se contenter d’un match nul 1-1 contre le Numance lors de son dernier match, il arrive donc à la rencontre avec l’illusion de récupérer des points qui lui ont été laissés de côté. À ce jour, sur les trois matchs que l’équipe a disputés dans la deuxième RFEF, elle en a remporté un avec quatre buts pour et trois contre.

En référence à la performance locale, le Imbécile il a remporté le seul match de la deuxième RFEF qu’il a disputé dans son stade. À l’extérieur de la maison, le Terrassa il a dû se contenter d’un match nul dans son seul match à l’extérieur.

Si l’on analyse la situation de ces équipes dans le tableau qualificatif de la deuxième RFEF, on constate que l’équipe visiteuse est en avance sur les Imbécile avec une différence d’un point. Les Imbécile Il arrive à la rencontre avec quatre points à son casier et occupant la dixième place avant le match. Pour sa part, Terrassa il compte cinq points et se classe septième dans la compétition.