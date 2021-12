« El Rayo a des chiffres extraordinaires à la maison, c’est motivant »

04/12/21 à 13h30 CET

.

L’entraîneur de l’Espanyol, Vincent ChâtainIl a expliqué en avant-première du match de LaLiga Santander ce dimanche contre le Rayo Vallecano, que le rival « a des chiffres extraordinaires à domicile », une situation « motivante » pour son équipe.

L’hôte et l’équipe de perruche présentent une performance opposée à domicile et à l’extérieur: 19 à domicile et 5 à l’extérieur dans le cas du Rayo et 17 et 3 dans celui de l’Espanyol.

« C’est un match important et beau, et c’est ainsi que nous l’abordons. Tout ce que nous trouverions après trois points serait très positif », a-t-il souligné. Châtain.

La saison dernière, en deuxième division, l’équipe madrilène a battu l’Espanyol lors des deux matchs. « Le fait qu’ils nous aient battus l’année précédente est une motivation de plus. Nous aimons concourir et nous voulons vendre le Rayo pour beaucoup de choses, mais pour celle-ci aussi », a déclaré sincèrement l’entraîneur valencien.

D’autre part, Vincent Châtain Il a salué la trajectoire du Rayo Vallecano cette saison : « C’est une équipe avec beaucoup de choses à souligner, comme nous. Elle a des footballeurs de niveau qui l’ont montré la saison dernière en deuxième division et un entraîneur qui travaille bien. parcelle. »

Interrogé sur les différences entre les milieux de terrain Morlanes et Nu, l’entraîneur de l’équipe bleu et blanc a fait l’éloge des deux joueurs : « Ils sont différents, mais chaque fois qu’ils jouent l’équipe en profite. Pour moi, les deux sont très bons et très complets, et c’est l’un des domaines dans lesquels il est choisir le plus difficile ».