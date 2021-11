El Rayo reçoit avec le doute de Falcao une Majorque pleine de victimes

21/11/2021 à 21h00 CET

.

Rayo Vallecano, invaincu dans son stade et avec le doute du Colombien Radamel Falcao, reçoit ce jour à Majorque, qui affronte son déplacement à Madrid avec sept victimes.

Le Lightning, qui a terminé un excellent premier tiers de saison et loin de la relégation, affronte un nouveau match dans son stade, où reste invaincu jusqu’à présent cette saison avec cinq victoires et un nul.

L’objectif est de poursuivre votre séquence de victoires pour se rapprocher de la cible, le restea, qui est de 40 points, le double des points qui ont été additionnés jusqu’à présent.

Pour ce match, Andoni Iraola a la nouvelle défaite du milieu de terrain sénégalais Pathé Ciss, qui s’est blessé au cours de la dernière semaine d’entraînement.

Le doute réside dans le Colombien Radamel Falcao, qui il a été blessé le dernier jour lors du match contre le Real Madrid, le 6 novembre, et se remet d’une déchirure du grand adducteur de la cuisse droite. Son évolution est bonne et sa présence dans le jeu n’est pas exclue, selon Iraola dit.

Néanmoins, l’entraîneur basque a deux options pour remplacer Falcao par l’espagnol Sergi Guardiola et le français Randy Nteka, tous deux dans l’ombre du Colombien depuis son arrivée au club début septembre.

Des deux, Nteka est celui qui a eu le plus de continuité jusqu’à présent. Il a disputé 13 matchs, dont six en partant, et a marqué trois buts en 613 minutes. Guardiola, quant à lui, n’a participé qu’à huit matchs, deux en tant que titulaire, et un but en 197 minutes.

En face sera Majorque, qui fait face à sept blessés la sortie compliquée à Vallecas, dans le but de remporter la deuxième victoire à l’extérieur après la victoire (0-1) contre Alavés lors de la deuxième journée de championnat.

Dans le duel de deux équipes nouvellement promues, Luis García Plaza ne pourra pas compter sur les blessés Take Kubo, Antonio Raillo, Lago Junior, Salva Sevilla et Matthew Hope. Ils ne se rendront pas non plus à Madrid la méta Dominik Greif, positif pour le coronavirus, ni Idrissu Babá, sanctionné pour cumul de blâmes.

García Plaza lui-même ne sera pas sur le banc – son deuxième Pedro Rostoll le remplacera – lorsqu’il rencontrera son deuxième match de suspension après son expulsion à Cadix.

La liste des absents a contraint l’entraîneur madrilène à se tourner vers des joueurs de la filiale comme gardiens Leo Román et Pere Joan, le central Josep Gayà et l’ailier Javier Llabrés.

Malgré tout, l’équipe des Baléares n’exclut pas la surprise à Vallecas compte tenu du fait qu’il a réussi dans des stades aussi compliqués que Valence (2-2) et Cadix (1-1), où il a laissé quatre points dans le temps additionnel.

A la sortie d’Anoeta (1-0) il a également maintenu l’égalité jusqu’à la dernière minute et il n’a nettement baissé que lors des visites à San Mamés (2-0) et Santiago Bernabeú (6-1).

Les pertes obligeront García Plaza à effectuer des changements, le plus important d’entre eux au centre du terrain, où Babá et Salva Sevilla jouaient un rôle fondamental. Íñigo Ruiz de Galarreta et Rodrigo Battaglia font la une des journaux, même si Aleix Febas peut aussi avoir sa chance.

Compositions probables :

Rayon Vallecano : Dimitrievski ; Balliu, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Valentin, Comesaña, lvaro ; Tréjo ; Nteka ou Guardiola.

Majorque : Reine; Maffeo, Russo, Valjent, Costa ; Battaglia, Ruiz de Galarreta; Kang-in Lee, Antonio Sánchez, Dani Rodríguez ; Ange.

Arbitre: Jorge Figueroa Vázquez (Comité andalou).

Stade: Vallecas

Heure: 21h00 (20 GMT).