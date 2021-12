El Rayo reçoit un Alavés blessé dans son fort

17/12/2021 à 21h00 CET

.

Le Rayo Vallecano, invaincu dans son stade, espère terminer l’année dans les positions européennes en battant un Alavés qui a enchaîné quatre matches de championnat sans célébrer de victoire et qu’il arrive blessé au rendez-vous après sa coupe à élimination précoce.

L’équipe madrilène revient au stade Vallecas, où elle se sent mieux cette saison et où elle a ajouté 22 points sur 24 possibles, certains numéros que personne dans la catégorie n’a et qui le rendent le meilleur site de toute la ligue de Santander. De plus, outre les sept victoires et un nul qui reflètent leur puissance à Vallecas, Rayo Il n’a encaissé que trois buts dans son stade, un chiffre qui montre à quel point il est difficile de marquer un but devant son public.

La victoire il y a deux jours dans la Copa del Rey contre Bergantiños a permis à Andoni Iraola de vérifier en tant que deuxième unité demander aussi le passage et réclame des minutes pour entrer un onze qui chaque jour est plus défini. Contre Alavés, en fait, le seul doute est de savoir s’il jouera au sommet de l’attaque Sergi Guardiola ou français Randy Nteka.

D’un autre côté, Radamel Falcao, a remporté ce matin le trophée Mahou Five Star Player et a clairement indiqué que « l’intensité, la faim et l’unité du groupe sont importantes pour arriver là où nous voulons être ».

En face, le Deportivo Alavés, qui l’emporte non loin de Vitoria il y a deux mois et cette semaine, il a été éliminé de la Copa del Rey par Linares Deportivo, de Primera RFEF. L’équipe de Vitoria espère renverser la situation actuelle avec deux points en quatre matchs, qui les ont rapprochés dangereusement de la zone de relégation.

Alavés n’a remporté qu’un seul match cette saison à l’extérieur de Mendizorroza, contre Cadix le 23 octobre, ce qui montre les difficultés de l’équipe de Javi Calleja lorsqu’il joue en tant que visiteur. Cependant, le Vallecano Coliseum a bien fait pour l’équipe d’Alava à de nombreuses reprises. En fait, lors des quatre dernières visites, les Basques ont perdu juste un match.

Pour ce duel, Calleja ne pourra pas compter sur les blessés Ximo Navarro Oui Thomas Pina; Matt Miazga, positif pour le coronavirus, et Florian Lejeune, sanctionné. Ainsi, l’entraîneur changera sa défense, dans laquelle il entrera Alberto Rodríguez « Tachi », qui sera jumelé à Víctor Laguardia dans l’axe de l’arrière.

Mamadou loum Il reviendra au centre du terrain, aux côtés de Toni Moya, tandis que Pere Pons ou Manu García joueront comme attelage avec la zone la plus offensive de l’équipe dans laquelle seront Joselu Mato, Luis Rioja et Facundo Pellistri.

Les files d’attente probables

Rayon Vallecano : Dimitrievski ; Balliú, Catena, Saveljich, Fran García; Isi Palazón, Valentin, Comesaña, lvaro ; Tréjo ; Guardiola ou Nteka.

Alaves : Pacheco ; Martín, Laguardia, Tachi, Duarte; Loum, Moya, Pons ou Manu García ; Pellistri, Rioja et Joselu.

Arbitre: Antonio Mateu Lahoz (Comité Valencien).

Stade: Vallecas.