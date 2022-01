El Rayo, rival de Gérone en huitièmes de finale

01/07/2022 à 20:03 CET

Tatiana Perez

Ce n’est peut-être pas la « grande équipe comme le Barça ou Madrid » que Míchel Sánchez voulait, mais c’est aussi un rival que Gérone attend avec impatience. Et le technicien de Vallecas sera sûrement ravi de le rencontrer.

Le Rayo Vallecano reviendra à Montilivi sept mois après avoir quitté les rojiblancos sans promotion en première division lors du match retour de la finale des barrages. Ce sera à l’occasion des huitièmes de finale de la Copa del Rey qui se joueront samedi prochain 15 (18h30) à un seul match.

L’équipe de Gérone a assuré sa participation au Three Kings Day après avoir éliminé Osasuna (1-0) avec beaucoup de supériorité. Avant, ils se sont également débarrassés de Huesca (0-1) et de Calvo Sotelo de Puertollano (1-5).

Aucune des quatre équipes de la Supercoupe (Barça, Madrid, Atlético et Athletic) n’ayant joué, les huitièmes de finale contre le Rayo se joueront samedi la semaine prochaine, profitant du fait qu’il n’y a pas de match en deuxième ou en premier. . Les de Michel Ils l’affronteront entre le match de demain contre Fuenlabrada (14h00) et Lugo (18h15). Ils auront alors suffisamment de temps pour le préparer et ils n’auront pas à se soucier des déplacements car les trois prochains matchs seront à domicile.

« Nous connaissons très bien le Rayo. Le match aura sûrement beaucoup de rivalité pour celui qui a signifié l’élimination en finale des barrages l’an dernier », a reconnu le directeur sportif, Quique Cárcel, après le tirage au sort.