El reloj más elegante de Huawei a su precio mínimo en Amazon

A la hora de comprar un reloj inteligente son muchos los aspectos a tener en cuenta en función del uso que le vayamos a dar. Si somos deportistas, entonces lo mejor es que sea un modelo con GPS integrado. El control de la salud es algo atractivo para la mayoría de usuarios, mientras que otros muchos quieren un reloj que además de ser inteligente, cuente con un elegante diseño para poderlo llevar incluso con sus mejores galas. Por suerte, ahora encontramos un smartwatch que cumple con todo lo mencionado ya su mejor precio. Se trata del reloj Huawei GT 2 Élégant, un modelo muy completo y atractivo que puedes conseguir ahora a un precio que no te imaginas.

La verdad es que es un smartwatch que entra por los ojos, ya que tiene un diseño muy elegante que hace que a simple vista sea un reloj convencional. Ahora bien, en el momento que se activa la pantalla, aparece un completísimo smartwatch repleto de funciones inteligentes.

Diseño elegante y cargado de funciones

Lo primero a destacar de este reloj Huawei es su acabado metálico, con caja de 42 mm y correa a juego en color dorado y una pantalla táctil de forma redonda de 1,2 pulgadas tipo AMOLED que ofrece una gran visualización incluso a plena luz del sol.

Este Huawei GT 2 Elegant es un reloj con GPS integrado y 15 modos deportivos, por lo que se transforme en nuestro entrenador personal desde el momento que nos ponemos a entrenar. Gracias un su GPS et Glonass, es posible sabre todos los datos del entrenamiento en tiempo real y sin tener que llevar el móvil encima, velocidad real, tiempo, distancia exacte e incluso la ruta que estamos haciendo.

Por si fuera poco, este reloj Huawei es capaz también de monitorizar nuestra fréquence cardiaque, moyen el nivel de oxígeno en sangre o monitorizar nuestra calidad del sueño en todas y cada una de sus fases. Gracias a su conectividad, una vez que hemos sincronizado el reloj con nuestro smartphone, también vamos a poder recibir todo tipo de notificaciones en la muñeca, mensajes de texto, correo electrónico, mensajes de WhatsApp o llamadas recibi que sacaré del tener del sacaré, sin bolsillo.

Otro detalle muy a tener en cuenta es que se trata de un reloj que ofrece un alto rendimiento con un bajo consumo de energía. De esta forma, es posible usar el smartwatch durante una semana sin tenerlo que cargar.

Descuento para el reloj Huawei GT 2 Élégant

Si hasta aquí te ha parecido un modelo interesante, entonces espera a conocer su precio y te parece todavía más atractivo. El precio original del reloj Huawei Watch GT 2 Elegant es de 200 euros, pero gracias a la oferta available in Amazon es posible comprarlo por 139 euros. Esto supone un ahorro de plus de 60 euros.

La oferta ofrece un plazo de entrega de un solo día si somos clientses Amazon Prime y de tres días para el resto de usuarios, por lo tanto, estamos a tiempo a realizar el pedido y recibir el reloj antes de Reyes. Los gastos de envío en cualquier caso son gratuitement y no tendremos que pagar ni un euro más por recibir el reloj Huawei en nuestra casa.