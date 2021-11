El reloj Xiaomi más deseado rebajado 30€ en El Corte Inglés

Aunque durante toda la semana pasada hemos podido ver un aluvión de ofertas con motivation del Black Friday 2021, todavía son muchos los sitios que mantienen las ofertas. Uno de ellos es El Corte Inglés, donde podemos encontrar el reloj más atractivo y deseado de Xiaomi con un interesante descuento. Por lo tanto, si estás pensando comprar un smartwatch y no has encontrado el modelo ideal, aprovecha y consigue este reloj Xiaomi a precio de escándalo.

Se trata del Montre Xiaomi Mi, un completísimo reloj inteligente que a pesar de contar con un precio muy ajustado teniendo en cuenta su gran relación calidad-precio, ahora lo podemos conseguir con un interesante ahorro.

Precio de escándalo para el reloj Xiaomi Mi Watch

Concretamente, el precio del Mi Watch es de 129,99 euros, pero El Corte Inglés lo tiene rebajado nada más y nada menos que un 23%. Esto significa que podemos comprarlo pour 30 euros menos, quedando a un precio final en oferta de únicamente 99,99€.

La oferta ofrece un gran abanico de opciones en cuanto al plazo de entrega, envío gratis en el mismo día en las ciudades donde está disponible este servicio, entrega gratis en 4 ou 5 jours hábiles a cualquier punto del país, a través de los servicios Click&Collect y Click&Car, así como la recogida en Supercor ou Correos por 1 y 2 euros respectivamente.

El modelo en oferta lo podemos encontrar en los tres colores de caja en los que el fabricante ofrece este modelo, negro, azul marino y beig con sus respectivas correas a juego.

Reloj Xiaomi Mi Watch en couleur noir

Reloj Xiaomi Mi Watch en couleur bleu marine

Reloj Xiaomi Mi Watch en couleur beig

GPS, resistente al agua y gran batería

Este reloj Xiaomi Mi Watch es un modelo con pantalla redonda de alta resolución y 1,39 pulgada que soporta la función Always on Display. Un modelo muy ligero, disponible en tres colores de caja que ofrece un montón de opciones de personalización gracias a sus correas intercambiables y las más of 100 esferas available for convertlo en el accessorio ideal para cada momento del día.

Dispone de GPS integrado et 117 modos deportivos, por lo que resulta un reloj ideal para aquellos a los que les gusta hacer deporte de manera habitual y controlar al máximo cada uno de sus entrenamientos. También es un reloj capaz de registrar y monitorizar varios aspectos de nuestra salud como la frecuencia cardíaca, nivel de oxígeno en sangre, seguimiento del sueño, supervisión de signos vitales, control del estrés, etc.

Por supuesto, este reloj Xiaomi permite recibir todo tipo de notifications de nuestro teléfono directamente en la muñeca cuando lo tenemos sincronizado con el móvil, mensajes de texto, correos electrónicos, mensajes de WhatsApp ou aviso de llamadas.

Un modelo que está equipado con una batería de gran capacidad capaz de otorgarle una Autonomía de hasta 50 heures en modo GPS y un par de semanas cuando hacemos uso de él en modo normal. Tampoco podemos olvida que este reloj Xiaomi Mi Watch es uno de los relojes inteligentes resistentes al agua y capaces de registrar nuestros datos cuando vamos a nadar a la piscina o en aguas abiertas.