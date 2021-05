El Sabadell, pensant revenir au plus vite

31/05/2021 à 19:41 CEST

Jeanne Blanch

Avec une conférence de presse du président du Centre d’Esports Sabadell, Esteve CalzadaDemain à 12h30, le nouveau projet de l’équipe Arlequin débute dans la 1ère RFEF avec pour seul objectif de revenir au plus vite au football professionnel.

Un défi compliqué et que la plupart des quarante tenues de la nouvelle catégorie choisiront. Aujourd’hui a été une journée difficile pour les joueurs, le personnel d’entraîneurs, les fans et les managers, qui, un an après la promotion, ont de nouveau été confrontés à la dure réalité, mais ils seront bientôt à nouveau enthousiasmés par leur Centre d’Esports Sabadell.

Et sûrement la première étincelle d’illusion lui donnera Route à midi demain, lors de la conférence de presse du bilan de la saison 2020/2021, où l’on commence à dévider les points les plus importants et qui sait si les premiers noms clés du projet 2021-2022 de l’équipe Harlequin.