El Sabadell, quatre points du salut

06/04/2021 à 19:23 CEST

Joan Blanch

Cela faisait longtemps, depuis le début de la Smartbank League avec ces cinq défaites consécutives, que le Centre d’Esports Sabadell n’était pas si loin de pouvoir sauver la catégorie. La dernière journée de championnat a laissé les pires résultats possibles à l’équipe d’Antonio Hidalgo, puisqu’au-delà de la défaite concédée sur le terrain de Leganés, il faut ajouter les victoires de rivaux directs comme Castellón, Cartagena ou le Real Zaragoza.

Seules la défaite de Lugo et la cravate de Logroñés donnent un peu d’air aux arlequins qui voient comment les rivaux directs ont commencé à en ajouter trois à la fois. À neuf tours de la fin, Sabadell devra gagner environ cinq matchs s’ils veulent rester. À l’heure actuelle, des équipes comme Castellón ou Saragosse semblent avoir échappé aux incendies et d’autres comme Lugo ou Logroñés attendront pleinement ce qui pourrait se passer avec Tenerife et Oviedo.

Dans ces circonstances, le duel de dimanche prochain contre Carthagène prend encore plus de place et d’importance. Un rival direct dans la lutte pour le salut, en ce moment avec trois points de plus que ceux d’Antonio Hidalgo, et qui vient de battre Alcorcón lundi dans un autre duel dramatique. L’entraîneur des Harlequin étudie comment rendre son équipe aussi compétitive que possible et il ne serait pas surprenant qu’il ait introduit des changements par rapport aux onze qui sont sortis jouer à Butarque.

De plus, un autre aspect que Sabadell souhaite améliorer dans cette dernière ligne droite est celui des erreurs directes. À Leganés, deux d’entre eux coûtent les buts et c’est une tendance qui s’est répétée lors des derniers matchs. De toute évidence, la victoire contre Carthagène arrive à rompre une fois pour toutes avec la mauvaise séquence des Sabadellenses dans la Creu Alta, où Ils n’ont pu gagner que deux matchs et où ils ne connaissent pas la victoire jusqu’à présent en 2021.