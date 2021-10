El Salvador a annoncé l’achat de 420 BTC

Au cours de ce jeudi, le président du Salvador, Nayib Bukele, a communiqué via son compte Twitter l’achat en chute de la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin. Ce qui signifie qu’il a confirmé l’achat de 420 Bitcoins supplémentaires. En l’ajoutant aux avoirs du pays d’Amérique centrale, qui, en septembre, ont converti le BTC en monnaie légale dans le pays.

L’attente a été longue, mais cela en valait la peine. Nous venons d’acheter la trempette ! 420 nouveaux # Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 27 octobre 2021

« C’était une longue attente, mais ça en valait la peine », a-t-il tweeté, « Nous venons de magasiner pendant l’automne! »

Peu de temps après, il a tweeté : « Nous réalisons déjà un profit sur le Bitcoin que nous venons d’acheter. » Pendant le temps entre les tweets, la valeur du Bitcoin du pays a augmenté d’environ 0,4% ou 100 000 $.

Ethereum a atteint un nouveau record historique

La deuxième plus grande crypto-monnaie par capitalisation boursière, Ethereum a atteint un autre sommet historique. Ensuite, ces données de blockchain ont montré que la blockchain du contrat intelligent Ethereum a brûlé plus de jetons qu’elle n’en a émis au cours des dernières 24 heures. Merci en partie à l’action forte de Shiba INU (SHIB).

À cet égard, Ethereum est passé à 4 402 $, battant le précédent record de 4 379 $ atteint en mai. Au moment de la rédaction de cet article, l’ETH se négocie à 4 302 $, soit une variation croissante de 4,78 % sur une période de 24 heures. Comme le souligne notre outil interne, crypto online.

Une société de capital-risque de Hong Kong soutenue par Winklevoss Twins cherche 300 millions de dollars pour un nouveau fonds crypto

CMCC Global, une société de capital-risque basée à Hong Kong, vise désormais à lever 300 millions de dollars d’actifs dans son dernier fonds crypto.

La société a lancé son dernier fonds crypto il y a à peine six mois et a déclaré près de 90 millions de dollars d’actifs sous gestion.

Son objectif est d’atteindre un plafond de 300 millions de dollars d’ici début 2022. La société de capital-risque aurait accroché l’intérêt des investisseurs traditionnels Richard Li en pariant sur la blockchain et ses autres applications. L’entreprise a gagné en crédibilité dans les cercles cryptographiques, car l’un de ses premiers et plus importants investissements a été dans la plate-forme de blockchain Solana.

CMCC Global a été fondée en 2016 par Martin Baumann et Charlie Morris, qui détiennent une participation majoritaire dans la société. Li, ainsi que Cameron et Tyler Winklevoss de Gemini, étaient des investisseurs dans l’entité de portefeuille CMCC.

Le GAFI inclut DeFi dans son guide pour les fournisseurs de services de crypto-monnaie

Le Groupe d’action financière (GAFI) a publié une nouvelle mise à jour de ses orientations 2019 sur une approche fondée sur les risques pour les actifs virtuels et les fournisseurs de services d’actifs virtuels, en mettant particulièrement l’accent sur le secteur financier décentralisé.

Les nouvelles orientations abordent les problèmes identifiés lors de l’examen sur 12 mois du GAFI des normes révisées sur les actifs virtuels et les VASP qui nécessitent des éclaircissements supplémentaires, reflétant également les contributions d’une consultation publique en mars et avril 2021.

Selon Pelle Brændgaard, PDG de la startup de conformité aux crypto-monnaies Notabene, le nouveau guide cherche à déterminer les VASP dans l’écosystème DeFi en fonction des revenus de ses participants.

Une banque russe explore les investissements en crypto-monnaie

Tinkoff Investments, le courtier en ligne de la principale banque privée russe Tinkoff, enquête sur les services d’investissement en crypto-monnaie. Malgré le fait que la Banque de Russie l’a empêché de lancer de tels outils.

La société travaille actuellement sur des initiatives de recherche et développement ciblant une gamme de services liés à la crypto-monnaie. Panchenko a déclaré dans une interview accordée le 28 octobre à l’agence de presse locale TASS.

Tinkoff Investments examine spécifiquement les produits cryptographiques d’entreprises comme le géant des paiements internationaux PayPal, ainsi que les applications crypto-compatibles comme Revolut et Robinhood.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport