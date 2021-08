El Salvador a déjà installé un tas de guichets automatiques crypto ⋆ Crypto new media

in

El Salvador était sérieux quand il a dit qu’il faisait du bitcoin une monnaie légale à l’intérieur de ses frontières, et quiconque ne croyait pas que les régulateurs du pays recevaient probablement un bon coup de pied dans le pantalon en ce moment.

El Salvador gravit les échelons de la cryptographie

Le pays d’Amérique centrale a commencé à déployer des guichets automatiques Bitcoin pour commencer à permettre aux particuliers d’échanger leur crypto contre fiat et vice versa. Jusqu’à présent, environ 200 machines distinctes ont été installées. Le pays est toujours très dépendant du dollar américain, bien que les membres de l’exécutif salvadorien pensent que cela finira par pousser les clients à rechercher plus d’autonomie et à s’ouvrir davantage aux monnaies numériques.

Le Salvador est le premier pays au monde à faire une telle démarche avec le bitcoin. Pour la plupart, BTC (la principale forme de crypto-monnaie au monde) a été largement considérée comme un produit spéculatif ou comme un outil de couverture ; quelque chose qui pourrait potentiellement garder la richesse et l’argent d’une personne en toute sécurité en période de conflit économique. Cependant, très peu de personnes – et encore moins de pays – ont déjà considéré le bitcoin sous l’angle de la « devise », étant donné que l’actif a eu beaucoup de mal à vaincre la volatilité pour laquelle il est devenu connu.

Bitcoin monte et descend à une telle vitesse qu’il n’a pratiquement pas eu le temps d’être reconnu comme monnaie officielle par les magasins, les détaillants et les établissements similaires. Cependant, El Salvador a rapidement montré qu’il était prêt à faire le premier pas. Le pays a été le premier à établir le bitcoin comme monnaie légale à l’intérieur de ses frontières, une décision qui a suscité un certain niveau de controverse.

Par exemple, le pays était impatient d’obtenir l’aide de la Banque mondiale pour mettre en place son programme actuel de bitcoin, bien que l’institution financière ait dit “non” sans grâce, citant les fluctuations de prix pour lesquelles le bitcoin est connu comme la raison. La Banque mondiale a jugé le bitcoin trop risqué et, en toute bonne conscience, ne pouvait donc offrir aucun conseil ou raisonnement au Salvador.

Cependant, le pays a défié les ordres initiaux de la Banque et a poursuivi ses plans par lui-même, recueillant finalement des conseils de la part des États-Unis et de plusieurs autres pays leaders au fur et à mesure.

Utiliser Bitcoin comme toute autre forme d’argent

Les machines actuellement installées dans les rues du pays accompagneront le portefeuille Chivo, un système de portefeuille numérique conçu pour que les citoyens ordinaires détiennent et stockent des bitcoins et d’autres crypto-monnaies. Chivo est l’argot local pour “cool” ou “hip”. Les régulateurs ont également clairement indiqué que les magasins et les détaillants ne peuvent pas discriminer tout client souhaitant payer des articles ou des services avec BTC. Si une personne entre dans un magasin avec BTC, elle doit recevoir la même considération et le même respect que ceux qui paient en USD.

Les nouvelles lois du pays sur l’acceptation des bitcoins devraient entrer en vigueur le 7 septembre de cette année.

