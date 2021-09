El Salvador a rendu le bitcoin légal en premier dans le monde, mais son portefeuille numérique Chivo a rencontré un problème le premier jour, voici pourquoi

in

Alors que la nation d’Amérique centrale El Salvador est devenue mardi le premier pays à adopter le bitcoin comme l’une des monnaies légales, les Salvadoriens n’ont pas pu trouver le portefeuille numérique Chivo promu par le gouvernement sur les magasins d’applications pour utiliser le bitcoin. Selon le président du pays Nayib Bukele, le portefeuille a dû être temporairement déconnecté afin d’améliorer la capacité des serveurs à faire face à la demande. « Pendant quelques instants ça ne fonctionnera pas @chivowallet, nous l’avons déconnecté tout en augmentant la capacité des serveurs de capture d’images. Les problèmes d’installation que certaines personnes ont eus étaient pour cette raison. Nous préférons le corriger avant de le reconnecter », a tweeté Bukele.

Le président a également dû demander plus tard aux utilisateurs qui avaient téléchargé le portefeuille de vérifier s’il fonctionnait correctement après l’ajout de nouveaux serveurs. « Nous effectuons un test en direct des nouveaux serveurs. Ceux qui ont déjà téléchargé @chivowallet et vous n’êtes pas encore inscrit, pourriez-vous s’il vous plaît essayer de vous inscrire et de poster dans les commentaires s’il y a des erreurs ou si tout le processus fonctionne bien ? »

Le pays aurait commencé le mois dernier à mettre en place des distributeurs automatiques de bitcoins pour que les utilisateurs puissent convertir les bitcoins en dollars américains et retirer l’argent sans aucune commission facturée pour la transaction. Le président avait déclaré que l’utilisation du bitcoin permettrait aux Salvadoriens d’économiser 400 millions de dollars par an sur les commissions pour obtenir des envois de fonds à bord. Le gouvernement avait déclaré que les utilisateurs obtiendraient 30 $ en bitcoins en téléchargeant le portefeuille Chivo.

Lundi, Bukele a déclaré que le pays avait acheté 400 bitcoins au total, ce qui équivaut à environ 20,9 milliards de dollars selon le prix du bitcoin au moment du tweet du président. « Le Salvador vient d’acheter 200 nouvelles pièces. Nous détenons maintenant 400 #bitcoin », avait tweeté Bukele. Cependant, cette décision a attiré les critiques de son peuple. Comme l’a rapporté CNBC, près de 70% des Salvadoriens interrogés par l’Université d’Amérique centrale n’étaient pas d’accord avec la décision de l’administration d’adopter le bitcoin comme monnaie légale et beaucoup ne savaient pas non plus comment utiliser la monnaie numérique. D’autre part, le gouvernement espérait qu’il stimulerait l’inclusion financière dans le pays où environ 70% des citoyens n’ont pas accès aux services financiers traditionnels, conformément à la loi Bitcoin. En juin de cette année, le pays avait adopté la loi Bitcoin pour faire du Bitcoin la monnaie légale.

