El Salvador accumulera 0 million de BTC pour faciliter les transactions cryptographiques

Mandat Bitcoin : El Salvador accumulera 150 millions de dollars en BTC pour faciliter les transactions cryptographiques

Le pays a adopté le projet de loi pour donner cours légal au Bitcoin avec une majorité qualifiée et est devenu le premier pays à adopter une crypto-monnaie comme monnaie légale.

Le président salvadorien Nayib Bukele a envoyé au Congrès le projet de loi visant à donner cours légal au Bitcoin dans le pays, qui a été adopté à la majorité qualifiée, 62 voix sur 84, devenant ainsi le premier pays à adopter une crypto-monnaie comme monnaie légale.

Selon le projet de loi, afin de faciliter l’inclusion financière de ses citoyens afin de mieux garantir leurs droits et de promouvoir la croissance économique de la nation,

« Il faut autoriser la circulation d’une monnaie numérique dont la valeur répond exclusivement aux critères du marché libre, afin d’accroître la richesse nationale au profit du plus grand nombre d’habitants.

Après avoir adopté le dollar américain comme monnaie légale en 2000, le pays réglementera le cours légal du bitcoin. Cela signifie que les échanges en bitcoins ne seront pas soumis à l’impôt sur les plus-values.

Le projet de loi vise à réglementer Bitcoin comme monnaie légale sans restriction avec un pouvoir libérateur et illimité dans toute transaction. Le taux de change entre l’USD et le BTC sera librement établi par le marché.

Il propose en outre que les prix puissent être exprimés en BTC et que les taxes y soient également autorisées, mais l’USD sera utilisé comme devise de référence à des fins comptables. Par ailleurs,

« tout agent économique doit accepter le bitcoin comme moyen de paiement lorsqu’il lui est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service. “

L’État offrira une convertibilité instantanée du bitcoin en USD aux utilisateurs qui le souhaitent ou n’ont pas la capacité technologique tout en promouvant la formation et les mécanismes nécessaires pour que la population puisse accéder aux transactions en bitcoin.

Le gouvernement fournira l’infrastructure nécessaire à ce développement en termes d’applications, de portefeuilles, de téléphones et de connexions Internet.

Ce décret prendra effet quatre-vingt-dix jours après sa publication au Journal Officiel.

Le président Bukele est également apparu sur Twitter Space, auquel des milliers de personnes ont participé pour partager ce que tout cela signifie exactement. Il a discuté de l’utilisation de l’énergie volcanique « bon marché et propre » pour l’exploitation minière de Bitcoin.

L’idée est d’amener les gens à penser en unités Bitcoin au lieu de dollars, a-t-il déclaré. Aussi, pour attirer les investisseurs, quelque chose que Bitcoin “réplique sous stéroïdes”.

Il a en outre révélé que la banque de développement et non la banque centrale détiendrait 150 millions de dollars dans un fonds fiduciaire comme montant de départ. Cependant, cette accumulation prendra du temps, et la détention de bitcoins dans des réserves n’est pas non plus exclue.

