El Salvador achète à nouveau la baisse

20 sept. 2021 à 6:50 UTC

Premier pays à donner cours légal au Bitcoin, El Salvador est également devenu le premier État-nation à acheter systématiquement les trempettes Bitcoin.

Lorsque le “Bitcoin Day”, le jour où la loi Bitcoin de la nation d’Amérique centrale est entrée en vigueur, Bitcoin est passé de 52 000 $ à 47 000 $, le président salvadorien Nayib Bukele a d’abord montré son “BTFD” (acheter le [expletive] tremper) mentalité. Après avoir acheté les 200 premiers bitcoins du pays aux petites heures du matin du 7 septembre et doublé la pile à 400 plus tard dans la journée, Bukele a annoncé que son gouvernement « achetait la baisse », portant le total à la fin de la journée à 550 bitcoins – et l’ajout d’un troll au niveau de Twitter visant le FMI à la chronologie de Bukele.

Maintenant, El Salvador est de retour: tôt lundi, Bukele a révélé un autre achat de 150 bitcoins après que le prix du Bitcoin ait chuté à 45 000 $. El Salvador détient désormais 700 bitcoins, d’une valeur de 31,8 millions de dollars au moment de la publication.

Bukele a ajouté: “Ils ne peuvent jamais vous battre si vous achetez les trempettes”, ainsi que “Conseils présidentiels” dans un fil de discussion Tweet.

Depuis près de deux semaines maintenant, Bitcoin a cours légal dans le pays des 6 millions. Chivo, le portefeuille fourni par le gouvernement et conçu pour permettre aux citoyens de recevoir des bitcoins et de les convertir immédiatement en dollars américains dès réception, a enregistré plus de 1,1 million d’inscriptions à ce jour, selon Bukele. Commentant l’adoption du portefeuille Bitcoin du pays, il a écrit : « Il semble que nous serons en mesure de mettre en banque plus de personnes en un mois que la nationalisation et la privatisation des banques traditionnelles en 40 ans.

Chivo offre un bonus d’inscription de 30 $ à ses utilisateurs, payé en bitcoin.

Les détracteurs de la monnaie légale parallèle d’El Salvador ont exprimé leurs inquiétudes quant à la volatilité de Bitcoin, qui, selon eux, aura un impact négatif sur les économies des Salvadoriens.

Pour attirer plus d’investissements dans le pays, le gouvernement salvadorien a récemment révélé son intention d’exonérer d’impôts les avoirs en bitcoins et les revenus des investisseurs étrangers.

