El Salvador achète à nouveau le Bitcoin Dip, voici combien ils ont acheté

Le prix du bitcoin a chuté de 5%, passant d’un sommet quotidien de 48 234 $ à un creux quotidien de 45 394 $, entraînant des centaines de millions de personnes en liquidation. La baisse des prix de la principale crypto-monnaie s’est présentée comme une opportunité d’achat pour El Salvador, le premier pays à faire du BTC une monnaie légale. Le président Nayib Bukele s’est adressé à Twitter pour annoncer qu’ils avaient acheté 150 BTC supplémentaires d’une valeur de 6,8 millions de dollars.

Nous venons d’acheter la trempette. 150 nouvelles pièces ! Le Salvador détient désormais 700 pièces.#Bitcoin🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 20 septembre 2021

El Salvador détient désormais un total de 700 BTC qu’ils ont commencé à acheter en septembre la deuxième semaine après que Bitcoin a été officiellement introduit comme monnaie légale. Le président a également conseillé qu’au lieu de paniquer à travers ces creux, les gens devraient plutôt acheter plus de BTC.

El Salvador a adopté le projet de loi Bitcoin en juin de cette année et en a fait une monnaie légale le 12 septembre, cependant, l’adoption du BTC n’a pas été transparente dans le pays. Premièrement, la Banque mondiale et le FMI ont mis en garde le petit pays d’Amérique centrale contre l’impact désastreux sur son économie en raison de l’adoption du BTC et ont également refusé d’aider le pays dans l’intégration technique du BTC comme monnaie légale. Plus tard, plusieurs agences de notation, dont Fitch et Moody’s, ont abaissé la note de crédit de Salvador.

El Salvador Bitcoin Wallet Chivo Cross un demi-million de téléchargements

Malgré les indignations contre l’adoption de Bitcoin et plusieurs manifestations dans le pays, dont beaucoup sont devenues violentes entraînant l’incendie de guichets automatiques Bitcoin, Bukele a maintenu que la plus grande partie de la société est satisfaite de la décision et qu’elle utilise BTC pour ses besoins quotidiens. Bukele a également souligné que le nombre total de téléchargements sur l’application officielle de portefeuille Bitcoin Chivo a franchi la barre du demi-million dans les deux semaines suivant l’adoption.

Este consulado móvil no hace trabajo para « el régimen », ni para « el dictador », es de lo poco que nuestro país le ofrece a nuestra diaspora. Por qué lo destruyen? ¿Por qué odian tanto a la gente que ustedes mismos expulsaron de nuestro país?pic.twitter.com/NhC1vvCps5 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 19 septembre 2021

El Salvador a non seulement franchi une étape majeure vers l’adoption du Bitcoin par les pays, mais a également déclenché un effet Domino sur d’autres pays en difficulté financière qui se tournent maintenant vers Bitcoin pour la relance. Cuba et le Panama pourraient être les prochains à le faire.

Le prix du Bitcoin se négociait à 45 705 $ au moment de la rédaction, essayant de se remettre de son creux quotidien. La principale crypto-monnaie a maintenu sa position au-dessus de 45 000 $, ce qui est considéré comme un support solide en chaîne malgré la baisse.

