El Salvador achète vingt et un bitcoins supplémentaires pour célébrer le vingt et unième jour, année, siècle

El Salvador, le pays qui a créé le moyen d’échange bitcoin, a acheté vingt et un bitcoins supplémentaires pour célébrer « le vingt et unième jour de l’année vingt et un du vingt et unième siècle », a proclamé le président Nayib Bukele. Le pays a généré au total 1 391 bitcoins.

Le président salvadorien Nayib Bukele a proclamé mardi que son pays avait acheté des bitcoins supplémentaires.

Son annonce a commencé par un tweet qui disait : « La superficie totale d’El Salvador est de 21 000 km2. Coïncidence? Je ne pense pas ! Il a enchaîné avec une série de tweets qui se lisaient :

Aujourd’hui, c’est les vingt et unième jours du vingt et un du vingt et unième siècle. À 21h00… Nous avons tendance à acheter à l’unité 21 bitcoins pour l’occasion. Je garde l’acquisition jusqu’à 21:21:21.

Le Salvador empile des bitcoins depuis que le pays a créé le moyen d’échange bitcoin contre le dollar américain en septembre. Avec le dernier achat, il a acheté au total 1 391 bitcoins.

Avant l’entrée en vigueur de la loi sur le bitcoin, El Salvador a acheté quatre cents BTC. Le pays a ensuite acheté trois cents BTC supplémentaires. Le président Bukele a proclamé à l’époque qu’El Salvador disposait actuellement de 700 bitcoins.

En octobre, le pays a acheté 420 BTC supplémentaires. En novembre, le pays a acheté une centaine de bitcoins supplémentaires. Le dernier achat géant a eu lieu début décembre pour cent cinquante BTC, portant la totalité des achats à 1 370 BTC. Avec les 21 BTC achetés le mardi, la quantité totale d’achat s’élève à 1 391 BTC.

Pendant ce temps, l’International money (FMI) a d’El Salvador contre les mauvais traitements du bitcoin comme moyen d’échange. L’avertissement est venu un jour lorsque le président Bukele a proclamé son plan de construction d’une « ville Bitcoin » alimentée par un volcan et soutenue par des obligations Bitcoin.

