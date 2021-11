Actualités Bitcoin

El Salvador annonce son intention d’acheter un demi-milliard de BTC pour financer la « Ville Bitcoin »

AnTy22 novembre 2021

Pour faire d’El Salvador le centre financier du monde, le président Nayib Bukele a annoncé la ville libre d’impôt, qui sera financée par 1 milliard de dollars d’obligations adossées au Bitcoin.

Après avoir adopté le Bitcoin comme monnaie légale aux côtés du dollar américain, El Salvador envisage maintenant de construire la première « Ville Bitcoin » au monde, qui sera exempte d’impôts sur le revenu, la propriété et les gains en capital et sera financée par des obligations adossées au Bitcoin.

Le président Nayib Bukele a doublé l’utilisation de la crypto-monnaie pour alimenter les investissements dans le pays d’Amérique centrale. Au cours du week-end, il a partagé l’intention d’émettre les obligations souveraines Bitcoin.

La ville prévue dans la région orientale de La Union obtiendra l’énergie géothermique des volcans. Seule la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) serait prélevée, et la moitié servirait à financer les obligations émises pour construire la ville tandis que l’autre moitié paierait les services.

« Investissez ici et gagnez tout l’argent que vous voulez », a déclaré Bukele lors de la « Semaine Bitcoin », une série d’événements au Salvador. « C’est une ville entièrement écologique qui fonctionne et est alimentée par un volcan. »

Bitcoin City serait circulaire, avec un aéroport, des zones résidentielles et commerciales, et comprendrait également une place centrale conçue pour ressembler à un symbole Bitcoin. L’infrastructure publique coûterait environ 300 000 BTC, a estimé Bukele.

« Si vous voulez que le bitcoin se répande dans le monde, nous devrions construire des Alexandries », a déclaré Bukele.

Voici @nayibbukele qui annonce le projet Bitcoin City pour El Salvador. Une ville avec 0 impôt sur le revenu, 0 CGT, 0 taxe foncière, 0 taxe sur les salaires Financé avec une taxe de vente de 10 % et des obligations Bitcoin. @Excellion s’est joint pour parler de structure et d’utilisation de liquide. pic.twitter.com/VlP2DbvRUn – Stephan Livera (@stephanlivera) 21 novembre 2021

Les obligations Bitcoin initiales pour financer la ville seraient émises l’année prochaine, Bukele suggérant que ce serait dans 60 jours.

La première émission à 10 ans, connue sous le nom d' »obligation volcanique », vaudrait 1 milliard de dollars et serait émise sur Bitcoin sidechain Liquid Network, a déclaré Samson Mow, directeur de la stratégie du fournisseur de technologie blockchain Blockstream. L’obligation sera adossée au Bitcoin et portera un coupon de 6,5%.

Un demi-milliard de dollars serait utilisé pour acheter du Bitcoin sur le marché, a-t-il déclaré.

El Salvador a déjà acheté 700 BTC via l’échange cryptographique basé au Mexique Bitso dont le co-fondateur Pablo Gonzalez a déclaré :

« L’argent change dans le monde. El Salvador a pris une mesure courageuse pour accélérer ce changement d’argent. Ils mènent la révolution Bitcoin.

Une partie du Bitcoin à acheter sera vendue par El Salvador après un blocage de cinq ans pour financer l’obligation afin de donner aux investisseurs un « coupon supplémentaire ». Une fois dix de ces obligations émises, 5 milliards de dollars de Bitcoin seraient retirés du marché pendant plusieurs années, a-t-il ajouté. Mow a dit,

« Si le bitcoin atteint 1 million de dollars à la barre des cinq ans, ce que je pense, ils vendront du bitcoin en deux trimestres et récupéreront ces 500 millions de dollars. »

Le gouvernement d’El Salvador travaille sur une loi sur les valeurs mobilières pour faciliter ce processus, et la plateforme de trading crypto Bitfinex obtiendra la première licence pour exploiter une bourse, qui était également répertoriée comme teneur de livre pour l’obligation.

« Cela va faire d’El Salvador le centre financier du monde », a déclaré Mow.

