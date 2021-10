El Salvador commence à extraire des Bitcoins avec l’énergie de ses volcans | La technologie

in

Le Salvador tient sa promesse et commence à exploiter l’énergie de ses volcans pour extraire du Bitcoin, bien qu’en ce moment en phase expérimentale.

El Salvador est devenu le premier pays au monde à accepter Bitcoin comme monnaie légale, une stratégie applaudie par beaucoup et faisant partie d’un plan beaucoup plus approfondi pour exploiter les crypto-monnaies.

Bien qu’il existe de nombreuses façons d’exploiter Bitcoin, récemment, des procédures plus respectueuses de l’environnement sont devenues à la mode en profitant des centrales électriques ou des mines de charbon désaffectées, et El Salvador veut profiter de tous ses volcans pour commencer à miner du Bitcoin, et ils ont déjà commencé, avance de CNBC.

Et que le président Nayib bukele a rapporté il y a quelques heures les premiers résultats de son projet d’extraction de Bitcoin en profitant de l’énergie des volcans du pays.

Premiers pas… 🌋 #Bitcoin🇸🇻 pic.twitter.com/duhHvmEnym – Nayib Bukele 🇸🇻 (@nayibbukele) 28 septembre 2021

Dans la vidéo teaser de 25 secondes publiée sur Twitter, on peut voir un conteneur d’expédition du gouvernement rempli de plates-formes minières Bitcoin, ainsi que les techniciens qui les installent et à côté des antennes d’une usine électrique dans une épaisse forêt, à côté du volcan. Ana.

Ce projet minier est toujours en cours puisque ce n’est qu’en ce moment qu’ils testent et installent de nouveaux équipements miniers, mais jusqu’à présent avec cette expérience Ils ont réussi à extraire 0,00599179 bitcoins, environ 269 dollars.

pic.twitter.com/5u4uR0E8zn – Nayib Bukele (@nayibbukele) 1er octobre 2021

C’est le résultat d’une promesse précédente, dans laquelle Nayib Bukele a déclaré qu’il était sur le point de présenter “un plan pour offrir des installations minières de Bitcoin avec une énergie très bon marché, 100% propre, 100% renouvelable et sans émissions de nos volcans”.

Cette nouvelle intervient quelques semaines après que le Salvador est devenu le premier pays au monde à déclarer le cours légal du bitcoin. De plus, à cette époque, le gouvernement en a profité pour ajouter des bitcoins à son solde et lancer son propre portefeuille virtuel national qui propose des transactions gratuites et permet des transactions transfrontalières rapides.