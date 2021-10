El Salvador commence l’exploitation minière de Bitcoin en utilisant l’énergie volcanique

Le président d’El Salvador, Nayib Bukele, a révélé que le pays avait lancé l’extraction de Bitcoin en utilisant l’énergie volcanique. Le président Bukele a déclaré que le processus de test et d’installation était toujours en cours, mais que le pays avait officiellement commencé à extraire du Bitcoin.

Nous sommes toujours en train de tester et d’installer, mais c’est officiellement le premier minage de #Bitcoin du #volcanode 🌋 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 1er octobre 2021

L’exploitation minière propre de Bitcoin était l’une des autres missions importantes du président Bukele qu’il a annoncées en juin au même moment où le Congrès du pays a adopté le BTC comme monnaie légale. Cependant, la controverse et le battage médiatique autour de BTC ont éclipsé ses plans de développement minier volcanique. Maintenant que l’infrastructure a enfin été développée, la nation en difficulté financière pourrait trouver une nouvelle source de revenus pour l’État.

El Salvador a créé l’histoire la première semaine de septembre lorsque Bitcoin a été officiellement inculpé et a commencé à être utilisé comme monnaie légale. Le portefeuille national de bitcoins Chivo a déjà enregistré plus de 2,7 millions de téléchargements en un mois après son lancement. Les envois de bitcoins dans l’État ont également atteint un million de dollars par jour, ce qui suggère que malgré la réaction des médias et les protestations dans le pays, BTC connaît une grande adoption parmi les citoyens.

2,73 millions de personnes utilisent déjà @chivowallet 180 nouveaux utilisateurs chaque minute (utilisateurs non téléchargements). 1 million de dollars d’envois de fonds reçus chaque jour.

#Bitcoin🌋🇸🇻 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 1er octobre 2021

El Salvador peut devenir une plaque tournante pour l’exploitation minière propre de BTC

L’interdiction chinoise de la cryptographie ajoutée à la demande croissante d’exploitation minière propre de Bitcoin peut faire d’El Salvador une plaque tournante pour les mineurs BTC. Le Kazakhstan cherchant à imposer une interdiction temporaire en raison d’une pénurie d’électricité, El Salvador peut saisir l’opportunité et attirer de nouveaux mineurs dans le pays. Le BTC extrait peut ensuite être utilisé pour le bien-être de l’État. L’industrie minière pourrait ouvrir la voie non seulement à une source de revenus, mais également à la création d’emplois dans la région, ce qui en ferait une situation gagnant-gagnant.

El Salvador a non seulement fait du Bitcoin une monnaie légale avec le dollar américain dans le pays, mais il a également commencé à acheter le dip Bitcoin et détient actuellement plus de 400 BTC dans sa trésorerie. Le président a indiqué qu’ils prévoyaient d’acheter plus de BTC pendant les creux du marché.

