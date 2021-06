El Salvador crée l’histoire : devient le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale

Le président Bukele avait annoncé lundi qu’il n’y aurait pas d’impôt sur les plus-values ​​sur Bitcoin et qu’une résidence permanente immédiate serait proposée aux entrepreneurs en crypto. (Source : Twitter/@nayibbukele)

Le Salvador est désormais officiellement le premier pays au monde à adopter le Bitcoin comme monnaie légale. La loi Bitcoin de la nation centraméricaine, qui a été envoyée à son Congrès mercredi matin par le président Nayib Bukele, a été approuvée à l’Assemblée législative par une “supermajorité” avec 62 voix sur 84. L’annonce a été faite par le président Bukele sur Twitter. « La #BitcoinLaw a été approuvée à la majorité qualifiée au Congrès salvadorien. 62 voix sur 84 ! Histoire!” le tweet à 11h35 IST lu.

La #BitcoinLaw a été approuvée à la majorité qualifiée au Congrès salvadorien. 62 voix sur 84 ! Histoire! #Btc ???????? — Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 9 juin 2021

L’assemblée législative d’El Salvador a également tweeté l’approbation. “Avec 62 voix, la session plénière législative approuve le #LeyBitcoin (loi Bitcoin) avec lequel le Salvador adopte le #Bitcoin comme monnaie légale.”

Con 62 votos, el pleno legislativo aprueba la #LeyBitcoin con la que El Salvador adopta el #Bitcoin como moneda de circulación legal. ¡#LaNuevaAsamblea sigue haciendo historia ! pic.twitter.com/Ur9OQzPvYI – Asamblea Legislativa (@AsambleaSV) 9 juin 2021

Le prix du Bitcoin est passé de 33 555 $ à 34 398 $, selon CoinMarketCap, peu de temps après l’annonce de l’approbation.

Une copie de la loi partagée par le président sur Twitter disait : Le taux de change entre Bitcoin et le dollar américain sera librement établi par le marché. Les prix peuvent être exprimés en Bitcoin. Les contributions fiscales peuvent être payées en Bitcoin. Les échanges en Bitcoin ne seront pas soumis à l’impôt sur les plus-values, comme tout cours légal. Toutes les obligations en argent exprimées en USD, existant avant la date d’entrée en vigueur de cette loi, peuvent être payées en Bitcoin.

Commentant la loi, l’investisseur providentiel de la Silicon Valley, Balaji Srinivasan, a tweeté : « Incroyable. Si je lis bien, tous les agents économiques qui sont technologiquement capables de recevoir le BTC comme moyen de paiement * doivent * l’accepter comme moyen de paiement – bien que la conversion instantanée en USD soit mise à la disposition de quiconque ne souhaite pas prendre de risque de prix. Un mandat pour Bitcoin.

Le président Bukele avait annoncé lundi qu’il n’y aurait plus d’impôt sur les plus-values ​​sur Bitcoin après qu’il devienne monnaie légale et qu’une résidence permanente immédiate serait offerte aux entrepreneurs en crypto dans le pays. Il y a également eu un pic temporaire d’intérêt parmi les personnes recherchant des biens immobiliers au Salvador après l’annonce par le président de faire du Bitcoin la monnaie légale dimanche.

Savez-vous qu’est-ce que le ratio de réserve de trésorerie (CRR), le projet de loi de finances, la politique budgétaire en Inde, le budget des dépenses, les droits de douane ? FE Knowledge Desk explique chacun de ces éléments et plus en détail sur Financial Express Explained. Obtenez également les cours boursiers BSE/NSE en direct, la dernière valeur liquidative des fonds communs de placement, les meilleurs fonds d’actions, les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants sur Financial Express. N’oubliez pas d’essayer notre outil gratuit de calcul d’impôt sur le revenu.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.