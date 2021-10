El Salvador désactive le prix du Bitcoin sur l’application Chivo pour arrêter les scalpers

Visitez l’article original*

https://www.newsbtc.com/wp-content/uploads/2021/10/Bitcoin-BTC-BTCUSD-16-460×364.jpg

Les commerçants de Bitcoin ont trouvé un moyen d’utiliser l’application Chivo récemment lancée, le portefeuille BTC du pays, par le gouvernement salvadorien pour réaliser un profit. Dans le cadre de leur loi BTC, cette application fonctionne avec le réseau Lightning de solution de paiement de deuxième couche.

Lecture connexe | Le prix du Bitcoin bat le record de la clôture hebdomadaire de bougies la plus élevée jamais enregistrée

Via son compte Twitter officiel, Chivo Wallet a annoncé que les Salvadoriens ne seraient pas en mesure de suivre le prix du BTC sur l’application. Selon le rapport présenté par l’équipe derrière l’application, certains utilisateurs l’ont utilisé pour faire du « scalping ».

Un type de modalité de négociation à court terme, le scalping est effectué par un opérateur pour profiter des fluctuations de prix d’un actif dans des délais courts. Dans les versions précédentes, l’application permettait aux utilisateurs de « geler » le prix du Bitcoin, donnant aux commerçants un avantage pour effectuer cette pratique en le comparant aux taux de change.

Le portefeuille Chivo permet aux utilisateurs de déplacer BTC via le réseau Lightning vers d’autres utilisateurs Chivo ou des portefeuilles BTC externes. Ainsi, les commerçants peuvent réaliser un profit en scalpant le prix BTC de l’application. L’équipe à l’origine de l’application a clarifié les éléments suivants sur les raisons de la décision :

Le « scalping » effectué consistait à profiter de Chivo en gardant le taux gelé pendant 1 minute et en profitant de cette minute pour comparer le taux avec d’autres échanges et voir si le prix du Bitcoin a baissé ou augmenté.

À l’avenir, le prix du Bitcoin aura une visibilité limitée pour empêcher ces opérateurs d’accéder à ce que l’équipe a appelé « une source d’argent illimitée ». L’application n’interdira pas la négociation elle-même, mais simplement la capacité de « geler » le prix de BTC sur la plate-forme.

Lecture connexe | Le nombre de baleines Bitcoin augmente alors que BTC poursuit un nouveau record historique

Les Salvadoriens auront de nouvelles fonctionnalités sur leur portefeuille Bitcoin

Au contraire, l’équipe derrière Chivo a affirmé qu’elle travaillait à l’ajout d’une fonctionnalité de trading pour le portefeuille. À l’avenir, l’application permettra à ces opérateurs de négocier avec BTC avec n’importe quelle modalité, mais avec l’affichage du prix de l’actif en temps réel.

Cependant, les Salvadoriens peuvent déjà profiter de l’exposition au BTC. Depuis le lancement du portefeuille, lorsque le gouvernement a offert aux citoyens un bonus de 30 $ en crypto-monnaie, Bitcoin a augmenté sa valeur de plus de 30%.

Lors du lancement, El Salvador et son président Nayib Bukele ont sûrement sous-estimé ou n’ont pas pris en compte la capacité des commerçants de crypto à tirer parti d’une situation à leur profit. Il reste à voir si la désactivation du prix de BTC à partir de l’application arrêtera efficacement les scalpers.

Lecture connexe | TA: Bitcoin Gearing pour le décollage à 65 000 $: le rallye n’est pas encore terminé

Au moment de la rédaction de cet article, BTC se négocie à 61 980 $ avec un profit de 1% dans le quotidien et un profit de 13,3% dans les graphiques hebdomadaires, respectivement. Le prix de BTC reste dans un rallye et il avoisine les 64 500 $, son plus haut historique.

BTC avec des bénéfices mineurs dans le graphique journalier. Source : BTCUSD Tradingview