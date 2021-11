El Salvador émettra des obligations Bitcoin pour financer la « Bitcoin City »

Oui, vous avez bien lu. El Salvador envisage de construire la soi-disant « Bitcoin City », une ville exempte d’impôts sur le revenu, la propriété et les gains en capital. Mais pour cela, vous avez évidemment besoin de financement et c’est là que les obligations Bitcoin entrent en jeu. On vous dit !

Le Salvador continue d’adopter le Bitcoin les yeux fermés

Ce samedi, lors de laBITconf, le président d’El Salvador a annoncé qu’il financerait dans un premier temps Bitcoin City avec l’émission d’un milliard de dollars d’obligations souveraines adossées à Bitcoin.

Selon ce qu’a expliqué Bukele, la ville sera située dans l’est du pays, près du volcan Conchagua. Et pourquoi près d’un volcan ? Eh bien, parce qu’ils l’utiliseront comme source d’énergie géothermique pour stimuler l’exploitation minière de Bitcoin. Par conséquent, la Bitcoin City chercherait à être neutre en carbone.

C’est ainsi que Bukele a déclaré, selon . : « Investissez ici et gagnez tout l’argent que vous voulez. C’est une ville totalement écologique qui fonctionne et est dynamisée par un volcan.

Et, comme nous l’avons mentionné précédemment, la ville ne percevra que la taxe sur la valeur ajoutée, ou TVA. En effet, la moitié de la TVA collectée servira à financer les obligations émises et l’autre moitié servira à payer des services comme le ramassage des ordures. De même, le président d’El Salvador a estimé que les infrastructures publiques coûteront environ 300 000 BTC.

A quoi ressemblera l’émission obligataire ?

El Salvador avait besoin de trouver un allié qui s’occuperait de l’émission d’obligations Bitcoin et l’a trouvé dans Blockstream, une société spécialisée dans les services Bitcoin.

De cette façon, il est prévu d’émettre pour 1 milliard de dollars américains d’obligations tokenisées à 10 ans libellées en dollars. En outre, ces obligations paieront 6,5% via Liquid Networks, selon Samson Mow, directeur de la stratégie de Blockstream.

La moitié des fonds obligataires sera convertie en Bitcoin et l’autre moitié sera utilisée pour établir l’infrastructure et l’exploitation minière de Bitcoin alimentée par l’énergie géothermique.

À l’issue de la période de verrouillage de 5 ans, le gouvernement commencera à vendre ses Bitcoins et versera un dividende supplémentaire aux investisseurs, selon Bloomberg. De plus, Bitfinex sera l’échange cryptographique qui fera partie du processus.

Un fait très important est que le bonus sera disponible pour les utilisateurs de différentes parties du monde, vous permettant d’investir dans de petites quantités allant jusqu’à 100 USD.

Ces obligations seront-elles rentables ?

Il est probablement plus qu’évident que le dernier déménagement d’El Salvador dans une ville Bitcoin est, pour le moins, risqué.

Selon la présentation de Blockstream, leurs projections prévoient que le rendement annuel de l’obligation soit de 146%. Cependant, cette appréciation repose sur le fait que le prix du Bitcoin continue d’augmenter et atteint 1 million de dollars en cinq ans.

En outre, ils soutiennent cette valorisation du Bitcoin dans la mesure où ce projet obligataire à lui seul retirera 500 millions de dollars de BTC du marché au cours des cinq premières années. Le problème est qu’il s’agit d’un risque lié à la volatilité associée au Bitcoin. Et si Bitcoin faisait face à une correction juste après les cinq premières années ?

Cependant, ce n’est pas tout. Mow, avec Bukele, a assuré que tous les investisseurs se verraient accorder la résidence permanente et que la citoyenneté serait accélérée.

De même, Mow a assuré que les plans d’El Salvador en feraient le « centre financier du monde » et « le Singapour de l’Amérique latine ». En outre, il a assuré que ce sera le début du « Nation State Bitcoin FOMO ».

Est-ce légalement possible ?

Pas du tout. El Salvador doit approuver une nouvelle loi sur les valeurs mobilières et autoriser Bitfinex, l’échange cryptographique sélectionné, à organiser l’émission d’obligations.

Cependant, rappelons-nous que Bukele fait partie du parti New Ideas; qui contrôle la majeure partie du pouvoir législatif dans le pays.

Ainsi, même lorsqu’il semble y avoir un mécontentement parmi la population du pays à propos de l’adoption du Bitcoin, l’approbation de la nouvelle loi n’est probablement qu’une simple formalité.

