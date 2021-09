El Salvador lance un plan pour exploiter Bitcoin avec l’énergie géothermique des volcans

Pour Hannah Perez

Le président d’El Salvador a partagé sur Twitter une vidéo montrant l’installation d’équipements miniers à l’intérieur de la centrale géothermique.

Le Salvador fait ses premiers pas pour extraire du Bitcoin avec l’énergie géothermique des volcans, comme l’a annoncé le président du pays Nayib Bukele via son compte Twitter officiel.

Mardi après-midi, le président salvadorien a publié une vidéo montrant ce qui semble être des progrès dans l’installation de plusieurs machines d’extraction de Bitcoin à l’intérieur d’une centrale de production d’électricité géothermique, qui exploite l’énergie des volcans actifs du pays. .

Premiers pas… ???? # Bitcoin ???????? pic.twitter.com/duhHvmEnym – Nayib Bukele ???????? (@nayibbukele) 28 septembre 2021

Bukele n’a pas fourni plus de détails sur le processus montré dans la vidéo. Au lieu de cela, il a écrit « Premiers pas » avec une étiquette Bitcoin ainsi que des emojis représentant un volcan et le drapeau national du Salvador.

On ne sait pas combien de machines minières ont été installées, ainsi que la quantité d’énergie allouée à l’effort d’extraction de bitcoins. Le président n’a également fait aucune annonce officielle au-delà de la vidéo partagée sur Twitter.

Pendant ce temps, le message a séduit la communauté cryptographique internationale en attirant les commentaires de personnalités telles que Dan Held de Kraken, Jay Hao d’OKEx et Spencer Schiff, le fils de Peter Schiff. Il a également été l’un des messages les plus populaires du président, avec plus de 10 000 retweets et 46 000 réactions.

Miner du Bitcoin avec l’énergie des volcans

Bien que le président ait reçu des critiques et que des milliers de Salvadoriens soient venus manifester contre l’adoption du Bitcoin, Bukele ne semble pas abandonner ses projets autour de la monnaie numérique.

La dernière annonce concernant l’installation minière intervient quelques mois seulement après que le président a annoncé pour la première fois son intention d’exploiter l’énergie géothermique du pays pour exploiter Bitcoin.

Comment nous rapportons QuotidienBitcoinBukele a annoncé en juin qu’il avait chargé LaGeo, une société publique de production d’énergie géothermique, de faciliter l’installation de centres d’extraction de crypto. À ce moment-là, le président avait également fait l’annonce par le biais d’un tweet, dans lequel il indiquait que l’opération aurait lieu. « Avec une énergie très bon marché, 100 % propre, 100 % renouvelable et 0 émission de nos volcans. Cela va évoluer rapidement !”

Les plans de Bukele ont été annoncés au moment même où l’Assemblée nationale du pays a approuvé la loi Bitcoin, qui transforme la crypto-monnaie phare en monnaie légale dans ce pays. La législation est entrée en vigueur au début du mois.

Il convient de noter que LaGeo est une filiale de la Commission exécutive hydroélectrique de Río Lempa, une entité de production d’électricité qui exploite et prend soin des ressources en eau du pays et qui est en concurrence sur le marché national et régional, avec d’autres producteurs d’électricité.

Version d’Hannah Estefanía Pérez / QuotidienBitcoin

