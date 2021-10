El Salvador : les escrocs volent l’identité des gens pour créer de nouveaux comptes Chivo Wallet, gonflant les chiffres d’utilisation et volent leur argent.

Des milliers de citoyens salvadoriens signalent quotidiennement que leurs numéros DUI (Unique Identification Document) sont déjà enregistrés sur le portefeuille Chivo. Chivo SA de CV est la société d’État qui a publié le portefeuille Bitcoin appelé Chivo.

Vous n’avez pas besoin de chercher trop loin pour découvrir que cela est réel et que cela se produit, de nombreuses réponses aux récents tweets du compte Twitter officiel du portefeuille Chivo et même les critiques d’applications sur Google Play et Apple App Store concernent des personnes se plaignant que leur identité a été volée et leur numéro DUI est déjà enregistré. [Chivo tweet reply](https://twitter.com/MarioGT77/status/1445928422094647301?s=20), [Chivo tweet reply](https://twitter.com/BenitezAS/status/1445875034719850497?s=20)

Jusqu’à présent, ni Chivo ni Bukele n’ont abordé le problème, on pense également qu’il y a des centaines de milliers de dossiers d’assistance ouverts en moins d’un mois.

L’application est en proie à des bugs et de nombreuses personnes ont perdu des milliers de dollars par transaction [tweet](https://twitter.com/iGioArauz/status/1445914199557877761?s=20).

Cela montre à quel point une mauvaise planification, une mauvaise sécurité, un mauvais support client et l’imposition de lois et de règles à volonté affectent les vrais citoyens.

