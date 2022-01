El Salvador poursuit son projet de donner des obligations adossées à la BTC

El Salvador se rapproche de plus en plus de l’émission d’obligations Bitcoin (BTC / USD. Le ministre des Finances du pays, Alejandro Zelaya, a publié cette nouvelle lors d’une interview avec les médias locaux le 4 janvier, notant que le gouvernement prévoyait d’envoyer 20 factures au Congrès pour obtenir Le président Nayib Bukele a confirmé cette nouvelle sur Twitter le même jour.

Dans l’interview, Zelaya a souligné que le projet de loi couvrirait les marchés financiers et les investissements en valeurs mobilières. En se concentrant sur ces domaines, les projets de loi établiraient une base légale pour l’émission d’obligations BTC. Grâce à ce cadre, le pays espère offrir une sécurité juridique à quiconque achète des obligations adossées à la BTC.

Il a ajouté que,

Nous sommes le premier pays à libérer une obligation Bitcoin. Et puisque nous sommes le premier pays à le faire, cela doit être réglementé.

Zelaya, cependant, n’a pas prévu de date limite pour laquelle le gouvernement cherchera à présenter les projets de loi aux législateurs du pays.

Établir un précédent pour l’adoption massive de la CTB

Cette nouvelle intervient après que le Salvador a déclaré que sa première obligation souveraine BTC vaudrait 1,00 milliard de dollars (0,74 milliard de livres sterling) et aurait un coupon de 6,5%. Le pays d’Amérique centrale cherche à émettre cette obligation cette année et à utiliser les fonds pour développer la première ville Bitcoin au monde à la base de Conchagua, un stratovolcan du sud-est d’El Salvador.

Plus précisément, El Salvador cherche à utiliser la moitié des fonds pour construire la ville et l’autre moitié pour acheter plus de BTC. La ville exploitera l’énergie géothermique du volcan voisin et utilisera l’énergie pour exécuter une opération minière. En particulier, l’opération a extrait son premier Bitcoin 0,00599179 le 1er octobre 2021.

En plus de consacrer des fonds à la construction de la ville Bitcoin et à l’achat de plus de BTC, El Salvador envisage également de payer une émission d’euro-obligations de 800,00 millions de dollars (590,64 millions de livres sterling), due en janvier 2023. Selon Zelaya, El Salvador vous devez trouver des financiers pour vous aider à remplir votre obligation de rembourser les euro-obligations.

Bien que ce soutien puisse provenir d’offres de fonds communs de placement institutionnels, le pays considère l’exploitation des obligations BTC comme une alternative viable.

Zelaya a en outre noté que,

Nous pouvons simplement effectuer des paiements sans créer un autre Eurobond sur le marché traditionnel, et nous pouvons trouver une obligation libellée en dollars et recevant le paiement en Bitcoin.

Pendant ce temps, Bukele pense que 2022 sera une bonne année pour BTC, prédisant que la crypto phare atteindra 100 000,00 $ (74 000,00 £). Il affirme également que deux autres pays pourraient adopter le BTC comme monnaie légale cette année.

Prédictions 2022 sur #Bitcoin : • Atteindra 100 000 $

• 2 autres pays l’adopteront comme monnaie légale

• Deviendra un enjeu électoral majeur lors des élections américaines cette année

• Bitcoin City commencera la construction

• Les obligations volcaniques seront sursouscrites

• Énorme surprise à @TheBitcoinConf – Nayib Bukele (@nayibbukele) 2 janvier 2022

