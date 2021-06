Minage de Bitcoin

El Salvador Pres annonce une exploitation minière propre de Bitcoin via l’énergie géothermique volcanique : « Va évoluer rapidement »

En l’espace de 24 heures, le président salvadorien Nayib Bukele a fait passer son projet Bitcoin de l’idéation à l’exécution alors qu’il se rendait sur Twitter pour partager qu’ils progressaient rapidement dans leur plan d’extraction de Bitcoin en utilisant l’énergie renouvelable des volcans du pays.

Mercredi, après que le projet de loi visant à donner cours légal au Bitcoin ait été adopté à la majorité qualifiée, Bukele a déclaré qu’il avait chargé le président de la société d’électricité géothermique d’État, LaGeo, “de mettre en place un plan pour offrir des installations pour l’extraction de Bitcoin à très bon marché , 100 % propre, 100 % renouvelable, 0 émission d’énergie de nos volcans. »

À l’époque, il avait déclaré : « Cela va évoluer rapidement ! » et puis le lendemain, il a annoncé qu’ils avaient creusé un puits pour fournir l’énergie nécessaire à l’extraction de bitcoins. Bukele a tweeté mercredi soir,

«Nos ingénieurs viennent de m’informer qu’ils ont creusé un nouveau puits qui fournira environ 95 MW d’énergie géothermique 100% propre et sans émissions de nos volcans. Commencer à concevoir un hub minier Bitcoin complet autour de lui.

“Le bitcoin encourage les énergies renouvelables”, a répondu le PDG de Twitter, Jack Dorsey.

El Salvador progresse rapidement dans son adoption du Bitcoin et autorise l’affichage des prix en BTC et le paiement des contributions fiscales dans la monnaie numérique.

Bitcoin a été mandaté dans le pays selon lequel « chaque agent économique doit accepter le bitcoin comme moyen de paiement lorsqu’il lui est proposé par quiconque acquiert un bien ou un service », selon le projet de loi adopté.

Le pays d’Amérique centrale a conclu un partenariat avec la société de portefeuille numérique Strike pour construire l’infrastructure financière moderne d’El Salvador nécessaire à l’utilisation de la technologie bitcoin.

Le pays achètera également pour 150 millions de dollars de Bitcoin dans sa banque de développement pour fournir des liquidités lorsque les commerçants acceptent Bitcoin mais souhaitent une conversion instantanée en USD.

Tout le monde, en particulier la communauté crypto, a les yeux rivés sur la façon dont cela va être exécuté et sur la réussite de cette expérience.

Pour l’instant, le prix du Bitcoin est extatique, s’échangeant au-dessus de 38 000 $ après être tombé à 31 000 $ plus tôt dans la semaine, mais se négociant toujours dans la fourchette de 30 000 $ à 40 000 $.

Bitcoin/USD BTCUSD

37 542,9867 $ 2 729,387,27 %

Volume 52,06 bVariation 2 729,38 $Ouverture 37 542,9867 $ Circulation 18,73 mMarket CAP 703,24 b

