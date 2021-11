El Salvador prévoit de lever 1 milliard de dollars par le biais d’une obligation BTC | Invezz

El Salvador, le premier pays à adopter Bitcoin (BTC) comme monnaie légale, envisage de construire une ville Bitcoin à la base de Conchagua, un stratovolcan du sud-est d’El Salvador. Le président salvadorien Nayib Bukele a publié cette nouvelle lors de la conférence latino-américaine Bitcoin et Blockchain le 20 novembre. Soi-disant, la ville sera complétée par des sections résidentielles et commerciales, ainsi qu’un aéroport.

Selon le président Bukele, la monnaie de la ville sera le BTC et elle ne percevra pas d’autres taxes que la taxe sur la valeur ajoutée (TVA). Le président pro-BTC a noté que la moitié des fonds collectés grâce à la TVA vont à la construction de la ville et l’autre moitié au maintien de la propreté et de l’ordre des rues.

Bukele a en outre révélé que la construction de la ville commencerait en 2022. Cependant, il n’a pas proposé de dates précises pour le début ou la fin du projet. Néanmoins, il a estimé que la plupart des infrastructures publiques coûteraient environ 300 000 BTC.

La ville utilisera dans un premier temps l’énergie de la centrale de Tecapa, selon Bukele. Cependant, El Salvador a l’intention de construire une nouvelle installation qui exploitera l’énergie géothermique du volcan pour alimenter toutes les opérations de la ville, y compris l’exploitation minière BTC.

Projet d’émission de la première obligation souveraine BTC

El Salvador cherche également à lever 1 milliard de dollars (0,74 milliard de livres) en BTC en s’associant à Blockstream, une société d’infrastructure d’actifs numériques. Le gouvernement salvadorien aurait l’intention d’émettre la première obligation souveraine BTC pour aider à sécuriser ces fonds. Les investisseurs dans l’obligation recevront un dividende annuel spécial.

Selon le gouvernement, la moitié des fonds de cette initiative ira à l’achat de BTC. Il utilisera ensuite les 500 millions de dollars restants (372,15 millions de livres sterling) pour financer les infrastructures énergétiques et minières de BTC.

Selon Samson Mow, directeur de la stratégie de Blockstream, l’obligation a une période de blocage de cinq ans, ce qui retirerait 500 millions de dollars (372,15 millions de livres sterling) de BTC du marché.

Cette nouvelle intervient après qu’El Salvador a acheté 420 BTC supplémentaires le 28 octobre après que le BTC soit tombé à environ 58 000 $ (43 170,85 livres). Peu de temps après, BTC s’est rallié pour établir un nouvel ATH à 68 789,63 $ (51 201,84 £). Cependant, la crypto-monnaie phare n’a pas pu maintenir l’élan haussier et a fortement chuté.

Au moment de la rédaction de cet article, BTC change de mains à 57 396,45 $ (42 709,56 £) après avoir perdu 2,45% sur la journée. Ce chiffre représente une baisse de 12,91 % au cours des sept derniers jours et de 16,55 % par rapport à l’ATH du 10 novembre.

