El Salvador prévoit d’utiliser ses revenus de la croissance du BTC pour construire 20 « écoles Bitcoin »

El Salvador a annoncé une autre initiative liée au Bitcoin. Près d’un mois après avoir révélé qu’il construirait un hôpital pour animaux de compagnie, la première nation à adopter le Bitcoin comme monnaie légale, il est sur la bonne voie pour construire 20 « écoles Bitcoin » en utilisant les revenus de la société holding de crypto-monnaie.

Dans un récent tweet de l’attaché de presse de la présidence du Salvador, il a été révélé que l’investissement dans le Bitcoin du pays a déjà donné des résultats rentables et pour cette raison, ils financeront un projet d' »écoles Bitcoin » avec une partie des bénéfices .

L’attaché de presse de la présidence d’El Salvador a indiqué que grâce à ses revenus de Bitcoin, le pays construira 20 « écoles Bitcoin ». Source : Twitter

Selon un rapport d’un média local, la construction des 20 nouveaux établissements d’enseignement aura à son tour pour objectif de soutenir l’enseignement de la crypto-monnaie pour les citoyens locaux.

À l’heure actuelle, El Salvador est le seul pays qui accepte Bitcoin comme monnaie légale. Cette adoption historique s’est concrétisée le 7 septembre dernier. Ceci malgré les nombreuses critiques auxquelles le pays a été confronté de la part des institutions de régulation mondiales telles que le FMI.

De plus, au mois de septembre, Michael Saylor, PDG de MicroStrategy et éminent défenseur des crypto-monnaies. Il a estimé dans une interview avec Bloomberg que les critiques sont inévitables car Bitcoin est tout simplement « la technologie la plus perturbatrice de la décennie ».

Grâce à Bitcoin, El Salvador va construire un hôpital vétérinaire

Sans surprise, le président du pays, Nayib Bukele, a joué un rôle clé dans l’adoption du Bitcoin à l’échelle mondiale. El Salvador possède actuellement 1 120 BTC, car le dernier achat a été effectué fin octobre et portait sur 420 BTC.

Au moment de la rédaction de cet article, Bitcoin se négocie à 63 052,06 $, Bitcoin a connu une croissance de 32% de son prix au cours des 31 derniers jours. Source : CoinMarketCap

Comme mentionné ci-dessus, ce n’est pas la première fois que des responsables du pays d’Amérique latine annoncent qu’ils alloueraient une partie des bénéfices de Bitcoin à des projets nationaux. Puisqu’à une occasion précédente, il avait été signalé la construction d’un hôpital vétérinaire.

Le mois dernier, le président Bukele a révélé que l’établissement vétérinaire disposera de coiffeurs, de bureaux, de salles de classe, d’auditoriums et de postes médicaux. Ainsi que des cliniques, des salles d’opération, des centres de réadaptation, des salles d’hospitalisation et de quarantaine spéciales pour les animaux de la nation.

« Nous constatons des avantages supplémentaires, si le prix du Bitcoin continue d’augmenter, de nouvelles œuvres viendront au profit de la population. Qui ne touchent pas un centime du budget général de la nation. a rapporté le président Nayib Bukele.

L’hôpital vétérinaire aura la capacité d’assister à 384 consultations, 100 urgences, 64 chirurgies et 32 ​​radiographies par jour. En outre, le président a informé que les traitements coûteront 0,25 dollar et devront être annulés via l’utilisation du portefeuille gouvernemental « Chivo Wallet », afin d’encourager son utilisation.

De même, Bukele a également annoncé qu’il demanderait une proposition de loi sur le bien-être animal à l’Assemblée législative d’El Salvador. Ce qui comprendra des sanctions sévères contre la maltraitance animale et le Code pénal sera modifié pour les faire respecter.

