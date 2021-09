El Salvador rencontre toujours des problèmes de portefeuille numérique

El Salvador rapporte que plus d’un demi-million de résidents utilisent le nouveau système de portefeuille Chivo, conçu pour aider au déploiement du bitcoin dans le pays en tant que monnaie légale officielle.

Ce serait parfait, sauf pour une chose… El Salvador compte plus de 6,5 millions d’habitants. Ainsi, de nombreuses personnes ne font toujours pas suffisamment confiance au bitcoin pour utiliser le portefeuille, ou il y a trop de problèmes avec le déploiement, et au moment de la rédaction, il semble que ce dernier soit la principale raison.

El Salvador vante ce chiffre d’un demi-millier comme quelque chose dont il faut se vanter, mais il n’en demeure pas moins qu’il existe encore de nombreux problèmes techniques empêchant le bitcoin d’être utilisé comme il se doit. Cela fait environ deux semaines que le pays a dévoilé le bitcoin comme monnaie officielle de la nation. Cependant, les choses ont démarré lentement étant donné que le portefeuille Chivo s’est écrasé et a été plusieurs fois en maintenance depuis son installation.

Certains n’ont pas pu télécharger complètement le portefeuille, tandis que d’autres ont obtenu le portefeuille mais ne peuvent pas utiliser les 30 $ en BTC gratuits que leurs portefeuilles leur donnent. Un utilisateur nommé Cesar Estrada dirige une entreprise de vente ambulante et a lui-même eu ce problème. Dans une récente interview, il déclare :

L’un des gros problèmes associés au déploiement du bitcoin a été les fausses informations, selon un employé du système de portefeuille. Tout en restant anonyme, l’orateur a discuté de certaines des questions à l’étude :

Les problèmes continuent, mais il y a aussi eu beaucoup de fausses informations. Les gens disent que si quelqu’un télécharge l’application, le gouvernement peut l’espionner ou même vider ses comptes bancaires. Tant de choses ont été dites que cela rentre dans la tête des gens, et à cela s’ajoute qu’au début, le système s’est effondré, et les erreurs ont continué.

Il est difficile de savoir s’il s’agit bien de fausses données, ou s’il s’agit simplement de fausses données, car les régulateurs ne veulent pas que les résidents sachent ce qui se fait à huis clos. Quoi qu’il en soit, il y a certainement des problèmes de confiance qui circulent dans la ville ces derniers temps, et malgré des mois de planification présumée, le système laisse les utilisateurs – et le pays – tomber de manière considérable.

Le président Nayib Bukele a commenté les récentes catastrophes de déploiement sur son fil Twitter, expliquant :

On s’est fixé un objectif trop ambitieux et on a fait des erreurs, mais on a corrigé les choses, et des centaines de milliers de Salvadoriens peuvent désormais utiliser leur portefeuille Chivo sans problème. Bientôt, tous ceux qui le souhaitent pourront également profiter des avantages.