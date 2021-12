El Salvador utilise la baisse des prix du Bitcoin pour obtenir 150 BTC supplémentaires

El Salvador, un petit pays qui a fait beaucoup de bruit au début de l’année en acceptant le Bitcoin comme monnaie légale, saisit toutes les opportunités qu’il pourrait avoir pour acquérir plus de pièces. Alors que beaucoup dans le monde s’inquiètent de la récente baisse des prix de 20 % qui a affecté le Bitcoin (BTC/USD) aujourd’hui, le Salvador y a vu une opportunité d’acquérir 150 BTC supplémentaires à un prix inférieur et d’augmenter sa réserve totale de BTC.

El Salvador vient d’acheter la trempette ! ?? 150 pièces à un prix moyen en USD de ~ 48 670 $ 🥳 # Bitcoin🎄 – Nayib Bukele (@nayibbukele) 4 décembre 2021

La baisse des prix actuelle est le plus grand marché baissier depuis le 10 novembre, lorsque Bitcoin a atteint un sommet historique de près de 68 000 $. Le président du pays, Nayib Bukele, a annoncé que le pays avait acheté 150 BTC au prix de 48 670 $ la pièce après que le BTC ait perdu environ 15 % de sa valeur marchande. La chute de la devise ne s’est pas arrêtée là, bien sûr, mais El Salvador a montré l’exemple en achetant la baisse.

Après l’achat, Bitcoin a continué de baisser à environ 45 000 $, bien qu’il se soit légèrement redressé depuis le creux. Bukele a tweeté sur la baisse des prix, reconnaissant qu’El Salvador aurait dû attendre un peu plus longtemps. D’autant plus que la pièce n’a touché le fond que 7 minutes environ après l’achat.

J’ai raté le putain de fond de 7 minutes – Nayib Bukele (@nayibbukele) 4 décembre 2021

Malgré cela, le Salvador vient de réussir à augmenter son offre BTC et à atteindre le montant de 1 270 BTC, d’une valeur d’environ 60,3 millions de dollars à l’heure actuelle. Avant cet achat, El Salvador a utilisé un autre marché baissier le 28 octobre pour acheter 420 pièces.

El Salvador continue de se concentrer sur la technologie et le développement de la cryptographie

Après l’adoption du Bitcoin, les choses se sont apparemment calmées au Salvador, car ses habitants ont réalisé qu’ils n’étaient pas obligés de passer au BTC, mais qu’ils avaient la possibilité de le faire. Le pays a ensuite annoncé un nouveau projet le 21 novembre, le soi-disant Bitcoin City, qui est une initiative initialement financée avec 1 milliard de dollars d’obligations Bitcoin.

Bukele a déclaré que BitcoinCity offrira un enseignement numérique et technologique et que la ville aura accès à l’énergie géothermique et à des transports publics efficaces et durables. Le projet a déjà la participation de certaines sociétés de cryptographie de premier plan, telles que Bitfinex, Blockstream et autres.

La publication El Salvador utilise la baisse du prix du Bitcoin pour obtenir 150 BTC supplémentaires, apparue en premier sur Invezz.