El Salvador va créer une «ville Bitcoin» et utiliser 500 millions de dollars d’offre d’obligations prévue de 1 milliard de dollars pour acheter plus de crypto

El Salvador, le seul pays dans lequel le bitcoin a cours légal, va construire une ville entière basée sur la plus grande crypto-monnaie, a déclaré le président Nayib Bukele lors d’une présentation samedi soir à la semaine Bitcoin au Salvador.

« Bitcoin City » sera situé le long du golfe de Fonseca près d’un volcan. Le gouvernement prévoit de localiser une centrale électrique près du volcan pour fournir de l’énergie à la fois à la ville et à l’extraction de bitcoins, a déclaré le président.

Selon Bukele, Bitcoin City sera une métropole à part entière avec des zones résidentielles et commerciales, des restaurants, un aéroport ainsi qu’un port et un service ferroviaire. La ville sera disposée en cercle (comme une pièce de monnaie) et dans le centre-ville se trouvera une place qui accueillera un énorme symbole bitcoin. La ville n’aura aucun revenu, propriété, gains en capital ou charges sociales.

Bukele a également déclaré qu’El Salvador prévoyait d’émettre des « obligations bitcoin » d’un milliard de dollars américains, un instrument financier symbolique développé par Blockstream, sur le réseau liquide. Sur ce montant, 500 millions de dollars seront utilisés pour aider à construire l’infrastructure d’exploitation de l’énergie et du bitcoin nécessaire et 500 millions de dollars pour acheter encore plus de bitcoin. Au cours de négociation récent de la crypto-monnaie d’environ 59 000 $, cela porterait la trésorerie du pays à un peu moins de 2 000 bitcoins.

El Salvador a l’intention de créer une loi sur les valeurs mobilières et d’accorder une licence à Bitfinex Securities pour traiter l’émission, a déclaré Blockstream dans un communiqué.

