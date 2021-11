El Salvador vient d’annoncer Bitcoin City. Qu’est-ce que cela signifie vraiment pour Bitcoin ?

Envie de vivre dans une ville Bitcoin ? Vous pourrez peut-être bientôt le faire, si vous êtes prêt à déménager en Amérique latine. Le président salvadorien Nayib Bukele a récemment annoncé que son pays prévoyait de construire une ville entière qui sera financée par Bitcoin (CCC :BTC-USD). La petite nation a fait les gros titres en septembre 2021 lorsqu’elle est devenue le premier pays à commencer à accepter la crypto comme monnaie légale. Malgré le tollé général de ses citoyens, Bukele a clairement indiqué qu’il était plus déterminé que jamais à aller de l’avant avec son adoption du Bitcoin.

Source : Shutterstock

Bloomberg rapporte que le plan du pays consiste à émettre « 1 milliard de dollars d’obligations à 10 ans libellées en dollars américains pour payer 6,5% via le réseau liquide ». Société d’actifs numériques Flux de blocs sera le partenaire du gouvernement salvadorien tout au long du processus. La moitié du « Bitcoin bond » servira à couvrir les coûts d’exploitation minière et d’infrastructure. L’autre moitié servira à acheter plus de crypto.

La ville projetée sera située à la base du volcan Conchagua et sera même construite en forme de pièce de monnaie. De plus, l’emplacement prévu de la nouvelle ville a été choisi pour que l’énergie du volcan puisse aider à alimenter l’équipement minier Bitcoin. Mais c’est là que l’histoire commence à devenir intéressante.

Ce ne sera pas la seule ville Bitcoin

Bukele n’est pas le seul politicien à commencer à adopter la crypto-monnaie ou à proclamer une vision de création d’une ville Bitcoin. Le maire de Miami, Francis Suarez, a rencontré un succès considérable avec la mise en œuvre de son initiative CityCoin. De plus, le maire de New York nouvellement élu, Eric Adams, a déclaré qu’il prévoyait d’en faire la pierre angulaire de sa plate-forme de politique économique. Les deux politiciens ont déclaré qu’ils étaient prêts à prendre leur prochain chèque de paie en Bitcoin.

Bukele, 40 ans, a promis que la nouvelle ville Bitcoin comprendra tous les types de zones résidentielles et commerciales, ainsi que des musées, des lieux de divertissement et des bars. Il comprendra même un aéroport et un système ferroviaire, a proclamé le président, soulignant que tout serait « consacré au Bitcoin ».

S’adressant à une foule enthousiaste tout en portant une casquette de baseball à l’envers, une chemise boutonnée et un pantalon kaki, Bukele n’a pas rappelé les images d’un politicien livrant une importante mise à jour de la politique économique. Il ressemblait plutôt à un entrepreneur de la Silicon Valley, probablement l’image exacte qu’il voulait projeter. Depuis son ascension au pouvoir politique, Bukele est devenu presque aussi lié à la casquette à l’envers que l’ancien président Donald Trump est devenu avec une cravate rouge.

Silicon Valley au Salvador

La construction de la ville Bitcoin devrait commencer en 2022. Une fois terminée, la ville n’imposera aucune taxe aux citoyens à l’exception d’une AVT (taxe sur la valeur ajoutée). Cependant, cela signifie toujours des impôts sur les gains en capital, la masse salariale ou les propriétés. Les incitations à déménager dans cette « métropole Bitcoin » futuriste sont claires. Cependant, cela ne signifie pas que le plan de Bukele ne suscitera pas beaucoup d’opposition.

La première nouvelle selon laquelle El Salvador commencerait à accepter Bitcoin a déclenché des protestations à grande échelle de la part des citoyens locaux qui craignaient la nature volatile de la crypto. David Gerard, de Foreign Policy, a discuté de la mauvaise gestion initiale de la nouvelle politique d’adaptation par Bukele, la comparant à l’approche de la Silicon Valley consistant à « aller vite et casser les choses ». Des mois plus tard, il semble que cela soit emblématique des choses à venir, car Bukele veut clairement gouverner d’un point de vue commercial, comme en témoigne son adoption de Bitcoin. Cela ne convenait pas à ses nombreux citoyens appauvris. En effet, beaucoup ne feront pas confiance à une crypto volatile qu’ils ne comprennent probablement pas pour protéger le peu d’actifs financiers dont ils disposent.

Il est très probable, cependant, que Bukele se concentrera beaucoup plus sur l’attraction d’investissements étrangers que sur l’aide à son peuple en difficulté. La ville de Bitcoin donnera probablement des résultats positifs pour ceux qui y sont connectés, dont beaucoup sont déjà riches. D’un point de vue strictement microéconomique, cela a du sens. Lorsque nous l’examinons à partir d’un objectif macro, il est facile de voir pourquoi les Salvadoriens les plus pauvres seraient moins enthousiastes à l’idée d’un endroit qui leur serait hors de portée, même si cela signifie moins d’impôts.

Que signifie la ville de Bitcoin pour les prix du Bitcoin ?

Vu d’ici, ce type d’adoption ne fera que renforcer la crédibilité du Bitcoin, augmentant finalement les prix. Étant donné que le gouvernement salvadorien possède au moins 1 100 des jetons cryptographiques, ce sera une bonne nouvelle pour lui. Et ce sera particulièrement une bonne nouvelle pour Bukele, qui aime acheter la trempette autant que certains Reddit investisseurs. Il a prouvé qu’il avait une confiance totale dans la crypto.

Aussi excitant que puisse paraître la construction d’une ville Bitcoin, il y a encore beaucoup de risques en jeu. Bukele mise sur l’hypothèse que Bitcoin restera sur une trajectoire ascendante. Et bien qu’il n’y ait aucune raison de supposer que ce ne sera pas le cas, nous savons tous que Bitcoin n’est pas étranger à la volatilité. En conséquence, cela risque d’avoir des effets négatifs pour des initiatives comme celle-ci qui ont tout misé sur elle.

Un indicateur du succès potentiel de Bitcoin City sera le type d’investisseurs qu’il attire. Si quelques noms éminents décident de monter à bord du train pour Bitcoin City, d’autres pourraient suivre. Dans le même temps, il peut être difficile de faire confiance à un leader autoritaire dont les politiques ont suscité de nombreuses controverses et critiques de la part des militants des droits humains. Tout de même, le développement de cette initiative cryptographique massive vaut absolument la peine d’être suivi de près. Même si la ville s’effondre, Bitcoin survivra. Cependant, la présidence de Bukele ne peut pas.

A la date de publication, Samuel O’Brient n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article. Les opinions exprimées dans cet article sont celles de l’auteur, sous réserve des directives de publication d’InvestorPlace.com.