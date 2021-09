El Santo : 6 choses à savoir sur le Luchador le plus célèbre du monde

Pour certains, le plus grand nom de la lutte professionnelle est Hulk Hogan. Pour d’autres, c’est Stone Cold Steve Austin. Et même si ces deux membres du Temple de la renommée de la WWE ont plus que gagné une place sur le mont Rushmore de la lutte, ils pâlissent en comparaison (comme tant d’autres) au légendaire luchador mexicain connu sous le nom d’El Santo.

Né à Tulancingo, au Mexique, le 23 septembre 1917, Rodolfo Guzmán Huerta, l’homme qui incarnerait El Santo (Le Saint en anglais), a passé sa vie à divertir les fans avec des dizaines de milliers de matchs de catch, plus de 50 films , d’innombrables apparitions à la télévision et même des bandes dessinées mettant en vedette le grappler devenu icône défendant les sans défense et combattant tout le monde, de Blue Demon (qui deviendrait plus tard un allié) à Dracula. En l’honneur du Mois du patrimoine hispanique et de ce qui aurait été le 104e anniversaire du luchador, nous avons dressé une liste de six choses à savoir sur El Santo.