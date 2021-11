El Sants présente ses t-shirts révolutionnaires pour célébrer le centenaire

11/11/2021 à 22:59 CET

L’UE Sants montrera une carte des rues du quartier de Sants dans son nouveau kit pour commémorer le centenaire de l’entité. L’année prochaine le club fête ses 100 ans d’histoire et aujourd’hui il présente les nouveaux maillots que les joueurs du club porteront jusqu’à la fin du parcours.

C’est un design qui rend hommage au quartier de Sants et qui recouvre les trois fines rayures horizontales au niveau de la poitrine qui faisait partie de la chemise il y a des décennies. Autour de la chemise il y a une impression une carte du quartier avec les rues dessinées. Le maillot conserve les couleurs historiques du club et arbore la devise « Orgull Santsenc & rdquor;.

La première équipe masculine en fera la première dimanche prochain à 18h00 à domicile contre L’Hospitalet et l’équipe féminine le fera le même jour et à la même heure au Narcís Sala contre Sant Andreu.

Le logo du centenaire montre la forme du quartier et il a trois coups de pinceau verts dessinés, ainsi que l’année de la fondation ci-dessus et l’année du centenaire ci-dessous. Son auteur est Marçal Vila, ancien joueur du club et vainqueur du concours qui s’est tenu pour concevoir l’élastique.

Actes du centenaire

Le premier acte de célébration aura lieu le 20 janvier 2022 dans la salle plénière du siège du district de Sants Montjuïc. Le docteur en histoire Carles Santacana donnera une conférence ouverte au public sur le sport à Barcelone.

Par contre, du 19 au 30 avril, il y aura une exposition dans les Cotxeres de Sants dans le but de raconter l’histoire de l’UE Sants de la collection documentaire, de la collection des trophées, des photographies et autres documents historiques.

En 2022, un trophée sera décerné au vainqueur de la Volta Ciclista a Catalunya dans la dernière étape, qui se termine à Montjuïc, en reconnaissance de le lien entre la Volta et l’UE Sants.

Finalement, l’acte central du centenaire sera une table ronde avec la présence de personnalités sportives liées à l’UE Sants avec l’idée que les personnes ayant fait partie du club puissent partager leurs expériences et leurs histoires.