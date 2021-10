El Shaarawy se réinvente avec José Mourinho

02/10/2021 à 13h30 CEST

L’ailier de l’AS Roma Stephan El Shaarawy est un joueur particulièrement utile avec José Mourinho en ce début de saison 2021/22 : il a disputé neuf matches et marqué quatre buts.. Il ajoute 330 minutes et a vu la porte lors de quatre de ses cinq dernières rencontres en compétition européenne, ce qui permet à l’AS Roma de mener en solo en Ligue de Conférence.

L’Italien, qui est revenu au football transalpin après son expérience en Chine, d’où il est parti en laissant un transfert de 16 millions d’euros, gagne des galons dans l’équipe après une participation résiduelle au match retour de la saison dernière: il a participé à un total de 14 matchs -692 minutes- au cours desquels il a marqué deux buts et distribué deux autres passes décisives.

4 – Stephan El Shaarawy a marqué un but lors de 4 de ses 5 derniers matchs joués pour l’AS Roma dans les compétitions européennes de clubs. Habitat. #ZoryaRoma | #UECL – OptaPaolo 🏆 (@OptaPaolo) 30 septembre 2021

L’ex de l’AC Milan, de l’AS Monaco ou de Gênes récupère sa meilleure version à Rome à 28 ans. Après avoir surpris le monde du football avec une excellente performance à San Siro, des blessures l’ont empêché d’être un habitué ces dernières années. Son peu de stabilité l’a amené à passer d’équipe en équipe jusqu’à ce qu’il se retrouve dans le football asiatique, où il n’avait que deux ans..

L’AS Roma de Mourinho, un vrai candidat au Scudetto ?

Les Romains ont commencé la saison comme un coup de poing : ils comptent huit victoires et seulement deux défaites lors des 10 premières rencontres de José Mourinho à la tête du projet sportif. Il est quatrième de Serie A avec 12 points, deux de l’Inter, quatrième de l’AC Milan et six de Naples par Luciano Spalletti, qui règne d’une main de fer : il compte six victoires sur les six premières journées.

La bonne performance du football italien s’est également répercutée sur les compétitions européennes: après avoir éliminé Trabzonspor au tour de qualification de la Ligue de Conférence, les hommes de José Mourinho sont leaders du groupe C avec le plein pouvoir absolu. Ils ajoutent six points sur six possibles, huit buts en faveur et un seul contre.