El Soller remporte la victoire après avoir battu Llosetense 0-5

in

21/06/2021 à 9h27 CEST

le Llosetense et le Sóller ils se sont rencontrés lors du dernier match de la deuxième phase de la troisième division, qui s’est terminé par un résultat de 0-5. le Llosetense Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel tenu contre le Cardassar. Du côté de l’équipe visiteuse, le Sóller perdu par un résultat de 0-1 lors du match précédent contre le Alcúdia. Grâce à ce résultat, l’ensemble sollérique est premier, tandis que le Llosetense il est deuxième à la fin du match.

Le match a commencé de manière favorable pour l’équipe visiteuse, qui a débuté à la Municipalité de Lloseta avec un peu de Enfant trouvé quelques minutes après le début du match, plus précisément à la minute 5. Après un nouveau jeu, le score de l’équipe Sollerico a augmenté, augmentant les revenus grâce à un nouveau but de Enfant trouvé à la 18e minute. Sóller à travers autant de Enfant trouvé, réalisant ainsi un triplé à la 23e minute qui a établi le 0-3. Après cela, une nouvelle occasion a permis d’augmenter le score du Sóller, qui a augmenté le score grâce au but de Marc à la 24e minute, clôturant ainsi la première mi-temps avec le résultat de 0-4.

Après la pause, en deuxième mi-temps est venu le but de l’équipe visiteuse, qui a augmenté son nombre de buts par rapport à son rival avec un autre but de Marc, qui a ainsi réalisé un doublé à la 58e minute, concluant le match sur un score final de 0-5.

Des changements ont été apportés aux deux équipes pendant le match. Les joueurs de la Llosetense qui sont entrés dans le jeu étaient Dosil, Rozkiewicz, Recalde, Christian Oui Mateo Bergas remplacement Pulpillo, Amer, Garcia, Toni Abo Oui Montori, tandis que les changements dans le Sóller Ils étaient Garcia, Alexis, olive, Fran Adelino Oui Cordoue, qui est entré pour fournir Alex Latorre, faire habituellement, Moya, Guillé Oui Marc.

L’arbitre a réprimandé Amer par le Llosetense déjà Guillé, cadres, Moya Oui Cordoue par l’équipe sollerico.

Avec ce résultat, le Llosetense il reste 38 points et le Sóller passe à 43 points.

Fiche techniqueLlosetense :Nieto, Gonzalez, Vaz, Montori (Mateo Bergas, min.68), Amer (Rozkiewicz, min.46), Zamora, Pulpillo (Dosil, min.46), Socias, Toni Abo (Cristian, min.46), Nicolau et Garcia (Recalde, min.46)Soller :Antonio, Bestard, Martín, Soler (Alex, min.60), Guille (Fran Adelino, min.69), Exposito, Marc (Cordoba, min.79), Alex Latorre (Garcia, min.46), Marcos, Moya ( Oliva, min.69) et Kike EchávarriStade:Municipalité de LlosetaButs:Exposito (0-1, min. 5), Exposito (0-2, min. 18), Exposito (0-3, min. 23), Marc (0-4, min. 24) et Marc (0-5, au moins 58)