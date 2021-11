El tablet Lenovo más potente y de 11″ hoy rebajado 200€ en Amazon

Si llevas todo el Black Friday buscando una tablet de gran tamaño y prestaciones a bueno precio y todavía no has encontrado ninguna que te convenza, ahora puedes estar delante de la oferta que esperabas. Se trata de una tablette Lenovo con pantalla de 11,5 pulgadas que ahora podemos conseguir en Amazon con un grand descuento.

El modelo en concreto es el Lenovo Tab P11 Pro, una tablet de enorme pantalla y una resolución WQXGA que nos permite disfrutar de todo tipo de contenidos con una gran calidad. Réglez un panneau tactile OLED avec un brillant de 350 nits, Dolby Visión et que es capaz de reproducir el 100% sRGB de color.

Gran pantalla y un potente hardware

Una tablet que resulta ideal para ver series y películas, pero que también cuenta con un potente hardware para poder ejecutar todo tipo de aplicaciones sin ningún problema. Concretamente, esta tablet Lenovo est impulsada por un processeur Muflier 730G de Qualcomm avec ocho núcleos y acompañada de 6 Go de mémoire RAM.

En lo que al almacenamiento interno se refiere, es un modelo que cuenta con 128 Go que podemos ampliar fácilmente hasta 1 To, por lo que el espacio para guardar todo tipo de archivos e instalar apps y juegos no será ningún problema con esta tablet. Un modelo que además, cuenta también con una tarjeta gráfica integrada Qualcomm Adreno 618.

Su diseño hace que sea un modelo que entra por los ojos, ya que esta tablet Lenovo ha sido fabricada en una sola pieza de aluminio con marcos muy estrechos en los cuatro lados y un grosor de entre 0,58 et 0,69 cm. Un modelo que ofrece un rendimiento de nivel profesional y que, gracias a su arquitectura a nivel de chip, es capaz de cuidar al máximo la batería y extender su autonomía hasta las 15 horas de uso con una carga completea.

Por si fuera poco, se trata de una tablet compatible avec le stylet Lenovo Precision Pen 2, que ofrece la posibilidad de realizar tareas de gran precisión de la forma más rápida y cómoda posible. Oui que el lápiz óptico de Lenovo ofrece hasta 4096 niveles de detección de presión e inclinación. En plus de la connexion, cette tablette Lenovo Tab 11 Pro dispose de port USB tipo C, bouton de connexion avec capteur de huellas dactilar, Bluetooth et WiFi.

Por supuesto, es una tablet con sistema operativo Android, concrètement la versión 10, por lo que nos da acceso a todas las ventajas que nos ofrece el sistema operativo de Google en este tipo de dispositivos.

Ahorra 200€ en esta tablette Lenovo

Un modelo cuyo precio oficial es de 549,99 euros y que hora podemos conseguirlo con un descuentazo del 37%. Esto significa que podemos ahorrar la cantidad de algo más de 200 euros en su compra. Eso si, si queremos conseguirla por seul 349 euros, debemos darnos prisa porque es una de las ofertas de Amazon que finalizan hoy mismo.

La oferta incluye los gastos de envío gratis y tiene un plazo de entrega de cuatro días hábiles, salvo para aquellos que sean clients Amazon Prime, que podrán recibir esta tablet en casa en solo dos días laborables.