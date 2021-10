El tablet más potente Samsung Galaxy a pecio de risa en Worten

Las antiguas barreras que se tenían para poder realizar ciertos trabajos cuando no estabas in casa, hace un tiempo que han quedado olvidadas. Ahora existen dispositivos como por ejemplo comprimés que son capaces de sustituir a los ordenadores portátiles que permiten hacer prácticamente de todo con gran comodidad y potencia. Sin buscas un equipo de este tipo, ahora puedes conseguir uno muy potente de Samsung con un precio excelente.

El modelo que está en promoción en la tienda Worten es el Samsung Galaxy Tab S7+, que sin duda alguna es el tablet más potente que ofrece ahora mismo la compañía coreana en el mercado. El caso, puedes aprovechar un 11% de suite por el modelo que dispone de efectividad WiFi y de datos (5G) por lo que hablamos una oportunidad excelente. Te dejamos el enlace que debes aprovechar para no perder la promoción donde no tendrás que pagar nada por los gastos de envío y además recibirás una Tarjeta de Regalo pour une valeur de 100€.

Comprimé Potencia son límite en este

Cualquier aplicación que desees ejecutar en este dispositivo lo vas a poder hacer y, además, con una experiencia de uso fantástica. Y aquí metemos tanto los desarrollos que tienen como objetivo el poder editar contenido multimédia como los juegos plus exigeantes qu’existent pour le système d’exploitation Android que utiliza este tablette. Las dos grandes razones que existen para decir esto es que en el interior de este dispositivo vas a encontrar un procesador Muflier 865+ de Qualcomm que tiene 8 núcleos et que es capaz de trabajar a une fréquence de 3 GHz. Si a esto le sumamos 6 Go de RAM, queda extremadamente claro que no vas a tener restricción alguna al utilizar el tablet.

Otra de las grandes virtudes que tiene este producto para poder ser un sustituto del ordenador portátil es su pantalla. La integrada tiene unas dimensions de 12,4 poulgadas avec résolution de 2.800 x 1.752 (WQXGA). Tanto por tamaño como por definición vas a poder disfrutar al máximo de cualquier tipo de contenido -y aquí incluimos tanto series como películas-. Además, dispondrás de espacio más que suficiente para poder ejecutar varias aplicaciones a la vez y utilizar varias ventanas para ser lo más productivo posible. Y, ojo, que a este Samsung Galaxy Tab S7+ no le faltan cuatro altavoces para que el sonido sea también de buena calidad. Vamos, que en este apartado es de lo mejor que puedes encontrar actualmente en las tiendas.

Un produit de Samsung muy complet

Un claro ejemplo de lo que decimos es que el almacenamiento interno alcanza los 128 Go, una cifra bastante considérable y que, al ser tipo UFS, vas a lograr una haute vitesse de transfert de datos en la lectura y escritura… lo que hace que el rendimiento se vea muy favorecido. De todas formas, en el caso de que necesites una mayor capacidad no vas a tener problema alguno al respecto ya que puedes ampliar de forma muy sencilla este tablet utilizando para ello tarjetas microSD de hasta 1 To.

La verdad que no le falta de nada a este dispositivo ya que incluso la autonomía supera las doce horas de uso sin que tengas que restringir el tiempo que tienes encendida la pantalla (esto se consigue entre otras cosas debido a que se incluye una batería de 10.090 mAh). Y, por cierto, todo esto se logra con un peso de lo más interesante ya que se queda en tan solo 575 grammes… algo que no está al alcance de los ordenadores portátiles actualmente.