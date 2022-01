El tablet Samsung de 12″ más potente… rebajado 210 euros!

La potencia que tienen los tablet de gama alta actuales es realmente alta, tanto que para muchos estos dispositivos pueden sustituir a los portátiles sin el más mínimo problema. Pues bien, si estás buscando un modelo de este tipo y que tenga un precio espectacular, te mostramos una excelente oferta por uno de Samsung.

El dispositivo del que estamos hablando es el Samsung Galaxy Tab S7+, un equipo que llama la atención entre otras cosas debido que cuenta con una pantalla muy grande de nada menos que 12,4 poulgadas que permite disfrutar al máximo de todo tipo de contenido… incluyendo el multimedia ya que su resolución de su panel AMOLED es de 2.800 x 1.750 píxeles (y su frecuencia asciende a 120 Hz). Por cierto, este componente permite el uso de el stylus S Pen, que permite escribir a mano alzada en el dispositivo.

Para poder sustituir al portátil en el día a día, este es un modelo que incluye un hardware de lo más potente en su interior. Así, su processeur Muflier 865 Plus de ocho núcleos puede con todo tipo de aplicaciones, incluyendo los juegos más existentes. Además, en el apartado de la memoria hay excelentes noticias, ya que la RAM llega a los 6 Go, plus que suffisant pour Android vaya como un tiro, y el almacenamiento es de nada menos que 128 gigas… que puedes ampliar de forma sencilla mediante el uso de tarjetas microSD de gran capacidad. ¡No le falta absolutamente de nada !

Una oferta de locos por este Samsung

Gracias a las rebajas que existen ahora en Fnac, puedes pagar sólo 689 euros para tener en casa el Samsung Galaxy Tab S7+ sin sumar nada por los gastos de envío. Este es un pecio excelente, ya que habitualmente lo que cuesta este tablet es 899,90€. Te dejamos el enlacer de compra desde casa donde, si eres socio de la mencionada tienda online, puedes sumar un ahorro adicional del 0,5%. El que tienes que utilizar es el siguiente:

Algunas cosas más importantes de este comprimé

Para empezar, es important comentar que en el apartado de la seguridad este es un modelo que tiene opciones bastante avanzadas, como por ejemplo el uso de Knox de Samsung, que permite crear un espacio de uso privado. E, incluso, también dispone este dispositivo de un lecteur de huellas para que estés seguro de que nadie accede al equipo si no lo deseas. Por cierto, es important mencionar gracias a una batería de bastante carga, la autonomie que tiene este equipo supera las diez horas péché problemas.

Con una conectividad excelente, ya que para acceder a Internet inclus WiFi 6 (Este es un modelo que cuenta con USB tipo C a la hora de utilizar conexión por cable), la verdad es que la oferta que hay in the Fnac para comprar el potente Samsung Galaxy Tab S7+ es irrésistible. Y, si combinas el tablet con un teclado Bluetooth, podrás darle uso como un portátil sin ningún tipo de duda. Posiblemente es el modelo que estabas buscando.