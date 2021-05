El Tamaraceite et Sevilla At. ils terminent leur match de championnat par un match nul (1-1)

05/02/2021 à 15:08 CEST

Le match qui s’est déroulé ce dimanche au Juan Guedes et qui a fait face au Tamaraceite et à Séville il s’est terminé par un nul 1-1 entre les deux prétendants. le Tamaraceite Il a affronté le match avec l’intention d’ajouter plus de points à son casier après avoir fait match nul 1-1 lors du dernier duel joué contre lui. Cordoue. Pour sa part, Séville à. il a été battu par 1-2 lors du dernier match contre lequel il a joué Cadix B. Après le résultat obtenu, l’équipe du Canarión est troisième après la fin du match, tandis que le Séville à. est deuxième.

Le jeu a commencé de manière excellente pour l’équipe visiteuse, qui en a profité pour ouvrir le score avec un but de Valentino Scotta à la 40e minute. Tamaraceite avec un peu de Marrero juste avant le coup de sifflet final, précisément à 45 ans, concluant la première mi-temps avec un résultat de 1-1.

Au cours de la deuxième période, les deux Tamaraceite et le Séville Ils ont pu remporter la victoire mais finalement, les points ont été répartis entre les deux équipes (1-1).

Les deux entraîneurs ont fait des mouvements sur les bancs. L’entraîneur du Tamaraceite a donné accès à Marrero, Éros, Fagir Oui Alexis pour Alberto, Quintero, Casais Oui Hasdrubal, Pendant ce temps, il Séville a donné accès à Maisons, Juanlu Oui Vaches pour Bernal, Luismi Oui Adri Peral.

L’arbitre a montré six cartons jaunes, dont trois au Tamaraceite (Quintero, Casais Oui Toni Robaina) et trois à Séville (Valentino Scotta, Maisons Oui Berger).

Pour le moment, le Tamaraceite est laissé avec 33 points et le Séville avec 35 points.

Le prochain engagement de la deuxième phase du deuxième B pour le Tamaraceite est contre lui Real Murcie, Pendant ce temps, il Séville à. fera face au Linense.

Fiche techniqueTamaraceite:Nauzet, Alberto (Marrero, min.29), David García, Jordan, Aythami Álvarez, López Silva, Casais (Fagir, min.83), David González, Toni Robaina, Quintero (Eros, min.59) et Asdrúbal (Alexis, au minimum 83)Séville à.:Pastor, Kibamba, Lluís Aspar, Juan María, Valentino Scotta, Luismi (Juanlu, min 82), Adri Peral (vaches, min 82), Ortiz, Iván Romero, Simo Bouzaidi et Bernal (Casas, min 75)Stade:Juan GuedesButs:Valentino Scotta (0-1, min.40) et Marrero (1-1, min.45)