El Tiburon a dévoré Palito à Tijuana / Résultats

MEXIQUE – Carlos “Tiburon” Sánchez est sorti déterminé à imposer sa hiérarchie, à faire sentir sa puissance de poing et à garder sa marque invaincue. Et il l’a fait, tout cela, au premier tour.

Le “Tiburon” Sánchez (21-0-0, 17 ko’s) a battu Adalberto “Palito” Moreno de Sinaloa (12-5-0, 3 ko’s) au premier tour dans le combat principal de la fonction que Zanfer a présenté ce mardi, au Zonkeys Auditorium à Tijuana, et qui a été diffusé sur ESPN Knock Out.

Sánchez est sorti sous pression dès le premier instant du combat, et il était passé à un “Palito” Moreno qui est sorti boxer à distance et faire un “tour d’étude”. Mais son rival, le Baja Californian Carlos Sánchez, n’avait pas l’intention d’étudier, il est sorti se battre et a lancé de puissantes combinaisons à deux mains, de haut en bas, qui ont rapidement atteint la bonne destination et blessé Moreno.

Bien que le natif de Mazatlán ait voulu résister et répondre, la puissance du “Tiburon” était trop forte, il a envoyé son rival sur la toile de manière spectaculaire et l’arbitre n’a eu d’autre choix que d’arrêter les actions, avec Adalberto Moreno toujours allongé sur le dessus la toile.

Ce fut une victoire spectaculaire pour “Jaws”, et très importante pour sa carrière, comme il le fait dans son premier combat principal, dans son premier également prévu sur dix rounds et dans un concours diffusé à l’international, ce qui lui donne projection et impact. votre carrière.

“Mike” l’emporte dans “tirazo”

Dans un duel de perspectives invaincues de Guadalajara, Miguel Ángel “Mike” Torres a remporté par une victoire unanime bien méritée et très contestée sur Edgar Ulises “Diablo” Espinoza, dans un combat de nombreuses émotions, dans lequel les deux prétendants ont eu de très bons moments et qu’il s’agissait d’un domaine alternatif.

« Mike » Torres (9-0-0, 5 ko) a connu de très bons moments, notamment dans les premiers tours et basés sur des combinaisons rapides et précises. Il a même blessé à plusieurs reprises son rival.

Cependant, le “Diablo” Espinoza (7-1-0, 6 ko’s) s’est serré dans la deuxième partie du combat, et lorsqu’il a pu forcer le combat court, il a décroché des coups puissants, notamment en haut, et a balancé à plusieurs reprises son rival, il l’a même chancelé.

Au cours des deux derniers tours, ils ont tous les deux travaillé dur et ont basé leur stratégie sur des tirs puissants, offrant une fin de combat de nombreuses émotions, jusqu’à ce que le combat atteigne sa conclusion et que le vainqueur soit défini sur les cartes, ce qui favorise le joueur. “Mike ” Torres avec des scores de 78-74, 78-74 et 77-75.

Combats de sauvegarde

Invaincu Jorge Luis “Pastelero” Martínez (12-0-0, 7 ko’s) a passé une excellente soirée, connectée en quantité et en qualité, a montré une grande quantité de ressources et a imposé des conditions dès la première minute du combat, pour finir par gagner habituellement solide et compétitif d’Ensenada Dorian Tavizon (4-3-0, 2 ko) dans un duel poids plume de 8 rounds bourré d’action. Le dénouement est survenu lorsque Martinez a mis Davison dans les cordes et a décroché une série de coups puissants, de haut en bas, forçant l’arbitre à arrêter le combat correctement.

L’Ensenada Érick « Terrible » Robles (9-1-0, 7 ko) a égalé sa troisième victoire de l’année, terminant au premier tour avec le Vénézuélien Carlos Mujica (7-1-0, 2 ko) dans lequel il était un Match de 6 rounds sans défaite au Super Bantamweight. Robles a puni à un rythme et une intensité élevés dès les premiers instants du combat, et à un moment où Mujica n’avait plus de réponse, le troisième sur le ring a déterminé qu’il était inutile que le combattant en visite reçoive plus de punition.

Le beau combattant gaucher de la « Jackie Nava Team », José « Chapulín » Salas (6-0-0, 4 ko) a montré sa classe et la puissance des poings, pour s’imposer par KO technique au troisième tour à José Alberto » Wenjo » Mora (5-3-4, 3 ko), dans un concours de poids plume à haute action.

Son partenaire de gym, Kevin “Gallo” Negro Crespo (5-0-0, 5 ko’s) a prolongé son record parfait, en terminant rapidement Erick Andrés Cruz (4-7-0, 1 ko) au premier tour, qu’il a envoyé à la toile d’une manière spectaculaire, avec une puissante croix droite au visage, et bien qu’il se soit relevé, l’arbitre a choisi, à bon escient, d’arrêter le combat.

Dans les préliminaires, Fernando Quiroz (1-0-0) a fait ses débuts réussis en battant Jesús Alvarado (0-1-0) par décision unanime, également lors de sa présentation de boxe professionnelle. Edwin Arreola (5-0-0, 2 ko) est resté invaincu dans un combat très disputé, battant la recrue Gabino Hernández par décision unanime. Diego Orea (1-0-0, 1 KO) a fait des débuts de rêve et a éliminé Manuel García (1-1-1, 1 KO) au premier tour et dans le combat qui a ouvert le spectacle, Miguel Ángel Bautista (9- 5-0, 2 ko) a remporté une victoire à l’unanimité disputée et contestée sur Marcos León (4-2-0, 2 ko).

Résultats de Tijuana

Carlos Sánchez TKO1 Adalberto Moreno

Miguel Ángel Torres UD8 Edgar Ulises Espinoza

Jorge Luis Martínez TKO3 Dorian Tavizon

José Salas TKO3 Joel Alberto Mora

Erick Robles TKO1 Carlos Mujica

Kevin Crespo TKO1 Erick Andrés Cruz

Fernando Quiroz UD4 Jésus Alvarado

Edwin Arreola UD4 Gabino Hernandez

Diego Orea TKO1 Manuel Garcia

Miguel Ángel Bautista DU6 Marcos León

Campus: Auditorium Zonkeys

Ville: Tijuana, Colombie-Britannique, Texas

Promoteur : Zanfer

LA TÉLÉ: KO ESPN